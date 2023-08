La plate-forme de plongée s’effondre au spectacle d’acrobates d’un parc d’attractions

Une plate-forme de plongée du plus grand parc d’attractions d’Allemagne s’est effondrée lundi lors d’un spectacle d’acrobates sur le thème des pirates, blessant sept personnes.

Lors d’une représentation du spectacle d’acrobates « Retorno dos Piratas » à Europa Park en Allemagne, une piscine mobile s’est rompue, forçant les tours de plongeon attenantes à s’effondrer, selon le média allemand The Local de.

L’eau de la piscine mobile est entrée dans le manège aquatique Atlantica SuperSplash, et des parties du décor de l’émission ont pu être vues flottantes.

Au total, cinq artistes et deux visiteurs ont été blessés, a indiqué la police, ajoutant que trois des artistes ont été emmenés dans un hôpital voisin pour évaluation.

Le parc d’attractions est situé dans la ville allemande de Rust, à proximité des frontières française et suisse.

La vidéo de l’incident montre des gens sur l’Atlantica SuperSplash à l’arrêt à cause de l’incident.

« Nous sommes restés bloqués pendant quinze minutes », entend-on dire en français l’un des passagers du trajet.

Un porte-parole du parc d’attractions a confirmé que le manège aquatique avait été rouvert mercredi, selon le rapport.

En juin, le parc a été évacué après qu’un important incendie s’est déclaré. Deux pompiers ont été légèrement blessés en répondant à l’incendie, mais aucun visiteur n’a été blessé.

Plus de 6 millions de personnes ont visité Europa Park en 2022, et c’est le plus grand parc à thème d’Allemagne.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.