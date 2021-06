Le service blâmé « Des oligarques de la grande technologie chez Google et Apple » pour le problème apparent dans l’affichage de son chat Telegram sur les appareils exécutant les systèmes d’exploitation Android et iOS. Sur Android, tous les commentaires ont été remplacés par un avis indiquant qu’ils « ne peut pas être affiché sur les applications Telegram téléchargées depuis le Google Play Store. » La version iOS du messager a tout simplement refusé d’afficher la chaîne.

JUST IN – Les oligarques Big Tech de @Google et @Pomme avons commencé à censurer notre groupe de discussion public modéré (pas notre chaîne) sur Telegram. Nous entendons dire que d’autres groupes de discussion sont également affectés. On dirait que les techno-fascistes ont téléchargé une nouvelle liste noire sur Skynet. – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 22 juin 2021

La version Web de Telegram pouvait toujours accéder à la chaîne Disclose.tv normalement. La variante Android installée directement plutôt que via l’App Store de Google a également bien fonctionné, a déclaré la plate-forme. Environ une heure après la publication de l’avertissement, l’affichage des commentaires est redevenu normal.

Il n’était pas immédiatement clair si le dysfonctionnement était effectivement un acte de censure par les géants américains de la technologie, comme le prétend Disclose.tv, ou un bug dans le code de Telegram. Si le premier est vrai, cela signifierait apparemment que les propriétaires des magasins ont le pouvoir de suspendre de manière sélective le contenu des applications qu’ils distribuent aux utilisateurs.

Contrairement à Google, Apple n’autorise pas les utilisateurs à installer des applications qu’il n’a pas approuvées, de sorte que les ramifications du scénario de censure sont plus profondes pour les propriétaires d’iPhone.

Disclose.tv est une plate-forme de partage de contenu basée en Allemagne qui est opérationnelle depuis 2007. Elle s’adresse à un public qui souhaite « avoir un véritable aperçu de ce qui se passe réellement alors que le monde devient de plus en plus complexe », selon sa propre description. Sa chaîne Telegram compte plus de 270 000 abonnés.

Certains des messages sur la plate-forme incluent une observation selon laquelle quatre drapeaux de «fierté du progrès» avec un revers en triangle peuvent former une croix gammée s’ils sont placés d’une certaine manière, et une suggestion que la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Londres 2012 préfigurait le Covid-19 pandémie. Alors que la Silicon Valley est obsédée par l’élimination de ce qu’ils considèrent comme de la désinformation, on peut voir comment Disclose.tv pourrait tomber en panne avec Google et Apple.

Une fois le chat réparé, la plate-forme a demandé « briser la Big Tech. »

MISE À JOUR – On dirait @Google et @Pomme pris connaissance de « l’erreur » après que nous ayons publié sur la censure ici sur Twitter. Fonctionne à nouveau, pour l’instant. Nous vous tenons au courant. Ce type de censure doit cesser. Brisez la Big Tech maintenant ! – Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) 22 juin 2021

