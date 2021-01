La plate-forme de communication, Slack, qui compte plus de 75 millions d’utilisateurs actifs, s’est effondrée, laissant de nombreuses entreprises sans leurs principaux moyens de communication, les bureaux restant fermés en raison des restrictions de Covid.

La société de technologie s’est excusée pour la perturbation des services et a déclaré que son équipe enquêtait actuellement sur le problème.

Les clients peuvent rencontrer des problèmes de connexion à Slack pour charger des chaînes pour le moment. Notre équipe est sur le cas et nous vous tiendrons au courant. Toutes mes excuses pour toute perturbation. https://t.co/A17yXzyV5a – Statut Slack (@SlackStatus) 4 janvier 2021

Le tableau de bord système de Slack a montré que des problèmes avaient été enregistrés pour la messagerie et les connexions.

Lundi a marqué un retour au travail pour de nombreux employés après la période de Noël et du Nouvel An, avec un volume beaucoup plus élevé que d’habitude travaillant actuellement à domicile en raison des restrictions en cours sur les coronavirus et de l’utilisation de services tels que Slack pour se coordonner avec des collègues à distance.

