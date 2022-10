La plate-forme de dépistage oculaire alimentée par l’IA Eyenuk lève 25 millions de dollars

Eyenuk a reçu 25 millions de dollars en financement de série A pour étendre l’accès à sa technologie de dépistage oculaire alimentée par l’IA qui permet la détection autonome de la rétinopathie diabétique (RD) lors de l’examen régulier d’un patient.

La récente augmentation a été menée par AXA IM Alts et rejointe par des investisseurs nouveaux et existants, notamment A&C Foelsgaard Alternativer ApS, T&W Medical A/S, KOFA Healthcare et Kendall Capital Partners. Cela porte le financement total de l’entreprise à 43 millions de dollars.

L’augmentation de série A comprend environ 6,2 millions de dollars précédemment levés en billets convertibles convertis en titres de série A.

CE QU’ILS FONT

De l’entreprise Le logiciel EyeArt AI, qui a reçu l’autorisation 510(k) du FDA en 2020, permet un dépistage autonome de la RD, y compris l’imagerie rétinienne, la détection de la RD et la notification immédiate lors de l’examen régulier d’un patient. Une fois les images du fond d’œil du patient capturées et soumises à EyeArt, les résultats sont fournis via un rapport PDF en moins de 30 secondes.

L’annonce fait suite à une étude publié en septembre dans Sciences de l’ophtalmologie où les chercheurs ont comparé des ophtalmologistes généralistes, le système d’intelligence artificielle (IA) EyeArt d’Eyenuk et des spécialistes de la rétine pour détecter plus que la RD légère (mtmDR). Les résultats ont montré que le système d’IA avait une sensibilité plus élevée pour détecter la mtmDR que les ophtalmologistes généralistes ou les spécialistes de la rétine.

Eyenuk utilisera les fonds de série A récemment recueillis pour étendre sa plate-forme de produits d’IA avec des indications de maladies supplémentaires et accélérer la commercialisation mondiale de l’entreprise.

APERÇU DU MARCHÉ

En août, une société de diagnostic basée sur l’IA Digital Diagnostics, anciennement IDx, qui propose également un système de soins oculaires basé sur l’IA pour détecter la rétinopathie diabétique, a annoncé avoir obtenu 75 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série B.

Son système IDx-DR détecte la rétinopathie diabétique, qui peut entraîner une perte de vision et la cécité chez les personnes atteintes de diabète. Le produit IDx-DR a reçu l’autorisation De Novo de la FDA en 2018.

Google a également exploré l’utilisation de l’IA pour le diagnostic, en développant son produit pour détecter la rétinopathie diabétique appelé Automated Retinal Disease Assessment (ARDA). En mars, le géant de la technologie a fourni des mises à jour sur ses outils de soins de santé, notant qu’il poursuivrait ses recherches sur l’ARDA pour déterminer si des photos de l’extérieur de l’œil pouvaient détecter des troubles.