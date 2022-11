La plate-forme de cryptographie chancelante FTX demande la protection contre la faillite, le PDG démissionne

La société de négoce de crypto-monnaie FTX cherche officiellement à se protéger de ses créanciers et a entamé une procédure de mise en faillite, a annoncé vendredi la société dans un communiqué de presse.

Le fondateur, président et PDG de la société, Sam Bankman-Fried, a également démissionné, a annoncé la société.

Environ 130 autres sociétés associées à FTX, dont la société d’investissement Alameda de Bankman-Fried, ont également entamé une procédure volontaire en vertu du chapitre 11 du code américain des faillites », la société a dit.

C’est le dernier développement d’une semaine éclair pour l’entreprise qui est passée en quelques jours de l’une des plus grandes plateformes de trading de crypto-monnaie au monde avec 16 milliards de dollars d’actifs, à l’insolvabilité, aux comptes clients gelés, aux enquêtes réglementaires et judiciaires et aux grondements de fraude.

Plus à venir