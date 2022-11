La plate-forme de cryptographie Binance renfloue son rival FTX avec une fusion

L’échange de crypto-monnaie Binance a déclaré qu’il prévoyait d’acheter son rival FTX Trading, dans ce qui semble être un renflouement de FTX.

Les propriétaires des deux échanges – Samuel Bankman-Fried de FTX et Changpeng Zhao de Binance – ont annoncé l’accord sur Twitter, mais n’ont divulgué aucun détail. L’accord était en attente de diligence raisonnable, a déclaré Zhao sur Twitter.

“Cet après-midi, FTX a demandé notre aide. Il y a une importante pénurie de liquidités”, a déclaré Zhao sur Twitter. “Pour protéger les utilisateurs, nous avons signé une (lettre d’intention) non contraignante, dans l’intention d’acquérir entièrement FTX et d’aider à couvrir la pénurie de liquidités.”

L’accord ferait de Binance, qui est déjà le plus grand échange de crypto-monnaie en volume quotidien, un acteur encore plus dominant dans l’industrie de la crypto-monnaie. FTX était la troisième plus grande bourse cette semaine.

Bitcoin et d'autres crypto-monnaies s'effondrent alors que les investisseurs fuient les actifs risqués Le bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont en chute libre alors que les investisseurs fuient les actifs risqués dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. La plus grande plateforme de trading de crypto-monnaie au monde, Binance, a également temporairement suspendu les retraits de crypto-monnaie.

FTX est la dernière société de crypto-monnaie cette année à subir une pression financière alors que la valeur des actifs cryptographiques tels que Bitcoin et Ethereum s’est effondrée. Binance a déclaré ce week-end qu’il prévoyait de vendre une partie de la propre crypto-monnaie de FTX connue sous le nom de FTT, craignant que la société ne soit illiquide.

Une grande partie des préoccupations concernant FTX réside dans son exposition à FTT. La société commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research, était fortement exposée aux jetons FTT, et ces jetons ne se négociaient en grande partie pas ce week-end. Mardi matin, les investisseurs en crypto-monnaie ont déclaré qu’ils avaient également du mal à retirer de l’argent de FTX. La valeur de FTT a plongé du jour au lendemain pour se stabiliser après l’annonce de l’accord.

Les autres principales crypto-monnaies étaient également plus élevées après l’annonce de l’accord, le Bitcoin augmentant de 5%.

Bankman-Fried, mieux connu sous ses initiales SBF, était considéré comme un sauveur de l’industrie de la cryptographie plus tôt cette année après s’être engagé à acheter certains actifs cryptographiques pour consolider les bilans d’autres sociétés de cryptographie défaillantes. Cela comprenait des entreprises comme Voyager Digital, qui a échoué après avoir détenu une participation dans la pièce stable en faillite Terra.

Bankman-Fried a également acheté une participation dans la plateforme de trading en ligne Robinhood après que les actions de cette société ont plongé alors que les revenus ont chuté et qu’elle a perdu de l’argent.