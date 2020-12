Pinduoduo, le détaillant chinois de commerce électronique qui vend de tout, de l’électronique domestique aux produits agricoles, espère faire évoluer la production alimentaire chinoise vers des méthodes intelligentes de culture et de distribution.

Les gens ont acheté pour 136,4 milliards de yuans (20,7 milliards de dollars) de produits alimentaires via Pinduoduo en 2019. La société travaille directement avec les agriculteurs via son initiative Duo Duo Farm, qui, selon elle, les aide à devenir plus rentables et à vendre directement aux consommateurs.

«Nous donnons aux agriculteurs une boîte à outils technologique afin qu’ils puissent réellement éliminer les conjectures de la plantation et récolter les avantages de la technologie. Vous savez (la) population (active) de l’agriculture chinoise devrait décliner», a déclaré le vice-président senior de Pinduoduo Stratégie et juridique, Andre Zhu, a déclaré lundi à « Squawk Box Asia » de CNBC.

« C’est pourquoi nous pensons qu’une agriculture intelligente avec moins d’implication humaine est vraiment la voie à suivre. »

En plus de développer un système d’analyse pour l’agriculture et d’investir dans des technologies capables de détecter les contaminants dans les aliments, il organise également un concours: voir si les équipes humaines ou l’intelligence artificielle (IA) sont plus efficaces dans la culture des fraises. La société a organisé le concours avec l’Université agricole de Chine opposant les méthodes agricoles traditionnelles aux modèles d’IA. Plus tôt ce mois-ci, il a déclaré dans un communiqué de presse que les équipes d’IA avaient produit 175% de fruits en plus en poids.