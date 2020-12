L’entreprise technologique suisse Proton Technologies est bien connue pour son service de messagerie crypté de bout en bout, le ProtonMail, disponible sur les appareils Android et iOS. La société a maintenant déployé son service de calendrier, l’application Proton Calendar en version bêta sur Google Play Store, qui promet également la même technologie de cryptage. Le cryptage de bout en bout garantit que les données de l’utilisateur sont entièrement cryptées sur l’appareil (ou l’appareil de l’utilisateur final) et ne sont pas accessibles par des serveurs tiers, promettant ainsi plus de confidentialité en ligne. Jusqu’à présent, le calendrier Proton n’était disponible qu’en tant que plate-forme Web, et la société indique (via Android Police) que la version iOS de la plate-forme sera lancée l’année prochaine.

Selon sa liste Google Play Store, l’application Proton Calendar est actuellement disponible pour les utilisateurs de ProtonMail et ProtonVPN avec un compte payant. « Cependant, en raison de notre mission sociale unique, Proton Calendar sera également disponible gratuitement à une date ultérieure », ajoute la société. La liste Google souligne également que les utilisateurs de l’application peuvent gérer jusqu’à dix calendriers, créer ou supprimer des événements, ajouter des émojis à un événement, ajouter plusieurs notifications et l’utiliser avec les modes sombre et clair. Comme prévu, les données utilisateur seront automatiquement synchronisées entre l’application et le client Web.

Comme mentionné, l’application promet un cryptage de bout en bout qui permet à l’utilisateur de partager des informations telles que le titre de l’événement, la description, l’emplacement et la liste des participants dans un format crypté avec d’autres utilisateurs. La société suisse affirme que plus de fonctionnalités telles que la possibilité d’ajouter des participants à un événement, de répondre aux invitations et d’importer des événements viendraient plus tard sur la plate-forme. Comme il est disponible en version bêta, la plupart des fonctionnalités sont identiques à celles de la plate-forme Web. Bien que l’application Proton Calendar soit disponible en téléchargement gratuit, elle est limitée aux membres payants de ProtonMail et ProtonVPN.