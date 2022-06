La plate-forme d’accréditation Medallion lève 35 millions de dollars et plus de fonds pour la santé numérique

La plate-forme d’octroi de licences et d’accréditations médicales Medallion a levé 35 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série C dirigé par Spark Capital et GV.

Le cycle, qui porte la levée totale de Medallion à 85 millions de dollars, comprenait la participation de Salesforce Ventures, Sequoia Capital, Optum Ventures, BoxGroup et Elad Gil. Médaillon a annoncé un 30 millions de dollars de levée de fonds de série B en novembre et un 20 millions de dollars de série A en juin de l’année dernière.

“La mission de Medallion depuis le premier jour a été de permettre des soins continus et rentables aux patients en combinant une équipe d’experts en opérations de soins de santé à la pointe de l’industrie avec une plate-forme de réseau de fournisseurs moderne, efficace et puissante sur laquelle les systèmes de santé, les payeurs et les organisations de soins virtuels peuvent compter. », a déclaré le PDG et fondateur Derek Lo dans un communiqué.

“Grâce à ce financement supplémentaire, nous serons en mesure d’accélérer le développement de produits, d’étendre notre organisation de mise sur le marché et d’approfondir les partenariats stratégiques sur l’ensemble de notre plateforme tout en poursuivant notre impressionnante trajectoire de croissance.”

La startup israélienne de fertilité AiVF a levé 25 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série A dirigé par Insight Partners, avec la participation de 166 2nd.

La société prévoit d’utiliser les fonds pour accélérer l’adoption de sa plateforme EMA, qui utilise l’intelligence artificielle pour évaluer la qualité des embryons pendant le traitement de FIV, aux États-Unis et en Europe. AiVF prévoit également d’utiliser le capital pour embaucher plus de travailleurs et développer de nouveaux outils de fertilité.

“Notre vision est d’aider les individus à réaliser leur rêve de devenir des familles”, a déclaré la PDG et cofondatrice Daniella Gilboa dans un communiqué. “Nous proposons des produits innovants sur le marché tout en améliorant la science de la médecine reproductive pour conduire la prochaine génération de soins de fertilité.”

Aidaly, une plateforme qui vise à aider les aidants familiaux à trouver un soutien financier, est sortie de la clandestinité avec un financement de 8,5 millions de dollars.

Le cycle a été mené par Seven Seven Six, avec la participation de Lightspeed Venture Partners, Operator Partners, Precursor Ventures, Primetime Partners, Scribble, Shrug, Polymath, TVC et des investisseurs providentiels.

La plateforme de la startup permet aux soignants de saisir des documents tels que des polices d’assurance, des pensions, des fiducies et des plans de soins pour trouver des programmes publics, privés et locaux qui pourraient fournir une aide financière. Si des programmes sont disponibles, l’outil d’Aidaly peut aider les utilisateurs à demander de l’aide.

La société a déclaré qu’elle utiliserait les fonds pour se développer sur de nouveaux marchés. Il opère actuellement dans le comté de Miami-Dade. Aidaly a déclaré qu’il travaillait également sur des partenariats avec des assureurs pour offrir son service en tant qu’avantage aux membres.

“Mon père a reçu un diagnostic de cancer alors que j’étais à l’université. Quand il s’est propagé à son cerveau, nous avons été obligés de fermer brusquement son cabinet privé. L’expérience a été particulièrement difficile pour ma mère, qui est passée d’un nid vide à un plein soignante à temps”, a déclaré la PDG et fondatrice Maggie Norris dans un communiqué.

“Cette expérience m’a ouvert les yeux sur le manque de ressources disponibles pour ceux qui sont jetés dans un rôle d’aidant familial. La mission d’Aidaly est d’offrir aux aidants familiaux non rémunérés la rémunération, le coaching et les services financiers nécessaires pour prendre soin de leurs proches.”