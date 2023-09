La plasticité cérébrale stimulant la mémoire observée en direct pour la première fois

Des chercheurs du Institut néerlandais des neurosciences ont, pour la première fois, observé une plasticité nerveuse dans l’axone en mouvement.

Nos cellules nerveuses communiquent par transmission rapide de signaux électriques appelés potentiels d’action. Tous les potentiels d’action du cerveau commencent dans une petite zone unique de la cellule : le segment initial de l’axone (AIS). Il s’agit de la toute première partie de l’axone, l’extension longue et fine d’une cellule nerveuse qui transmet des signaux ou des impulsions d’une cellule nerveuse à une autre. Il agit comme un centre de contrôle où il est décidé quand un potentiel d’action est initié avant de voyager plus loin le long de l’axone.

Auparavant, des chercheurs avaient fait une observation surprenante selon laquelle la plasticité se produit également au niveau de l’AIS. La plasticité fait référence à la capacité du cerveau à créer de nouvelles connexions et structures afin d’augmenter la quantité d’activité électrique, essentielle à l’apprentissage et à la mémoire. La plasticité de l’AIS se produit lors de changements dans l’activité du réseau cérébral. La longueur du segment peut devenir plus courte en cas d’activité excessive ou plus longue en cas de faible activité. Mais comment cette structure change-t-elle et à quelle vitesse cela se produit-il ? Amélie Fréal et Nora Jamann du laboratoire de Maarten Kole ont pour la première fois observé en temps réel comment fonctionne cette adaptabilité au sein de l’axone et identifié les mécanismes moléculaires à l’origine de ce processus.

Portes essentielles

Les principaux acteurs de ce processus sont les portes ioniques situées au niveau du segment, également appelées canaux sodium. L’équipe a développé de nouveaux outils pour étudier ces canaux sodiques et leurs protéines de support. Ils ont découvert que le nombre de canaux sodiques dans un segment cellulaire peut changer rapidement, en une heure. Ce changement rapide est médié par un processus appelé endocytose, dans lequel les canaux sodiques sont absorbés dans les vésicules de la cellule. Nora Jamann explique : « Vous pouvez considérer cette adaptabilité comme une sorte d’amplificateur qui vous permet d’affiner l’entrée. Plus l’AIS est long, moins vous avez besoin de courant. Vous pouvez améliorer la sortie de la cellule. Si cela n’est pas correctement ajusté, l’apprentissage peut être compromis.

Vous voulez plus d’actualités ? S’abonner à Réseaux technologiques‘ newsletter quotidienne, fournissant chaque jour les dernières nouvelles scientifiques directement dans votre boîte de réception. Abonnez-vous GRATUITEMENT