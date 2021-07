La plaque tournante touristique de Bali a été balayée par le confinement sévère de l’Indonésie malgré un taux de vaccination de 71%, alors que les infections du pays augmentent

« Nous mettons en place [patrols] dans 21 endroits où il y a généralement des foules », Istiono, le chef de la police nationale de la circulation indonésienne, qui ne porte qu’un seul nom, a déclaré aux journalistes vendredi soir.

Là où il y a des étals de rue et des cafés, nous fermerons ces rues, peut-être entre 18h00 et 4h00 environ.

Les patrouilles renforcées et les barrages routiers se concentreront sur les îles de Java – les plus peuplées du pays, où se trouve la capitale nationale de Jakarta – ainsi que sur Bali, une destination touristique commune. Quelque 21 000 policiers et soldats appliqueront les nouvelles restrictions, selon un porte-parole de la police cité par Reuters. Ils administreront également des tests aléatoires de coronavirus aux points de contrôle.

Plages fermées à Canggu, Bali avec le dernier verrouillage. Très mal pour les Balinais qui semblent se faire vacciner et qui ont déjà tant souffert. Vous cherchez un plan B pour sauver les vacances d’été en famille. #canggu#Balipic.twitter.com/lyOxEvvW4b – Noah Bohnen (@NoahBohnen) 3 juillet 2021

Cette décision intervient peu de temps après que le président Joko Widodo a déclaré un nouveau verrouillage plus tôt vendredi, qui devrait durer jusqu’à la fin juillet, bien qu’il puisse être prolongé. La commande exige tout « non essentiel » entreprises à fermer leurs portes, tandis que les étudiants basés à Java et à Bali devront apprendre à domicile si possible. Les parcs, les centres commerciaux, les restaurants intérieurs et les lieux de culte, entre autres espaces publics, ont également été fermés.

Certaines exceptions ont été faites pour ceux qui sont à la fois vaccinés et testés négatifs pour le virus, car ils étaient autorisés à parcourir de longues distances dans les zones touchées.

L’Indonésie est actuellement confrontée à l’une des pires épidémies de coronavirus d’Asie, comptabilisant plus de 20 000 cas par jour ces dernières semaines – beaucoup pensaient liés à la variante Delta observée pour la première fois en Inde – et cela ne représente que ceux vérifiés par des tests. Le pays a battu son propre record quotidien d’infection au cours des 12 derniers jours, selon Reuters, faisant état de 25 830 cas vendredi, ainsi qu’un sommet de 539 décès.

Alors qu’une campagne nationale de vaccination est en cours, s’appuyant en grande partie sur un vaccin développé par le chinois SinoVac, seulement environ 5% des 260 millions d’habitants de l’Indonésie ont été entièrement immunisés contre le virus, selon les chiffres compilés par Our World in Data. Cela représente environ 13,7 millions de personnes.

Compte tenu de la popularité de Bali auprès des touristes et de son statut de plaque tournante économique, les efforts de vaccination se sont fortement concentrés sur l’île, où environ 71% des résidents ont été vaccinés jusqu’à présent. Au milieu d’un récent pic de cas – environ 200 par jour – l’île reste fermée au tourisme international, y compris pour les touristes vaccinés, n’autorisant que les ressortissants indonésiens et ceux disposant d’un permis spécial à y voyager. Elle compte une population d’environ 4,3 millions d’habitants.

Depuis l’apparition de la pandémie fin 2019, l’Indonésie a enregistré quelque 2,2 millions de cas et près de 60 000 décès.

