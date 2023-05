La plantureuse Christine McGuinness impressionne en bikini rouge sexy lors d’une rare escapade en famille avec Paddy et les enfants à Ibiza

Le MODÈLE Christine McGuinness devient timide lors d’une rare escapade en famille.

Christine, 35 ans, portait un bikini rouge mais couvrait ses épaules d’une chemise pour se protéger du soleil d’Ibiza.

Christine McGuinness portait une casquette et drapait une chemise sur son dos pour se protéger de la chaleur d'Ibiza

Christine a ensuite abandonné la chemise montrant son corps bronzé

La belle dit qu'elle profitait de ses premières vacances en famille en quatre ans

Elle était là avec son ex-mari, l’animateur de télévision Paddy, 49 ans, leurs trois enfants et sa mère Joanne.

Christine et Paddy ont annoncé leur séparation en juin dernier, après 11 ans de mariage.

Ils ont continué à vivre ensemble pour leurs jumeaux Leo et Penelope, huit ans, et la plus jeune Felicity, cinq ans, qui sont tous autistes.

Elle a déclaré sur les réseaux sociaux qu’il s’agissait des premières vacances en famille des enfants en quatre ans.

Elle a ajouté: « Avec beaucoup de préparation et de patience, ils ont incroyablement bien réussi et ont adoré ça! » Maman très très fière.

Cela vient après que Christine ait révélé son horreur après avoir été filmée nue alors qu’elle prenait une douche à la maison.

Elle venait de rentrer d’une pause avec son amie proche Chelcee Grimes lorsqu’elle a été surprise par ce qu’elle a décrit comme des caméras « Google Earth ».

Christine avait également canalisé la star de Baywatch Pamela Anderson en posant dans un maillot de bain rouge emblématique.

La star a félicité ses enfants pour la façon dont ils s'étaient comportés pendant les vacances