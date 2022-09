La plantation d’asclépiade aide à nourrir les papillons monarques – Shaw Local

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt un récent article d’opinion sur les papillons monarques.

J’étais particulièrement intéressé par la partie sur la plantation d’asclépiades pour nourrir et encourager les papillons monarques. Je viens de faire un calcul rapide et j’ai découvert qu’avec seulement 15 969 miles de routes nationales dans l’Illinois, il serait possible de créer plus de 11 600 acres d’asclépiade pour les papillons en plantant simplement une bande de trois pieds de chaque côté des autoroutes avec de l’asclépiade. (C’est-à-dire : 15 969 milles, 5 280 pieds par mille et six pieds plus 43 560 pieds carrés par acre.)

Cela n’inclut pas les routes de comté, ce qui augmenterait encore plus la superficie. Cela représenterait également une économie de coûts pour tondre et tailler les bords de route où pousse l’asclépiade.

Quelque chose à penser et un ajout efficace aux parcelles d’asclépiade de l’arrière-cour.

Paul Mandigo

DeKalb