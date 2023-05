La planification stratégique peut rendre les villes plus cool : étude

Une nouvelle recherche de la Penn State University a révélé que des facteurs urbains spécifiques peuvent réduire l’effet « d’îlot de chaleur urbain » (UHI), qui est la tendance des villes à piéger la chaleur.

L’étude évaluée par des pairs, publiée dans la revue Buildings, suggère que les arbres peuvent refroidir la température de l’air, la température radiante moyenne et « l’indice de vote moyen prévu », ce que les chercheurs utilisent pour évaluer les niveaux de confort thermique.

De plus, des rapports hauteur de bâtiment/largeur de rue plus élevés, où les bâtiments plus hauts fournissent de l’ombre aux rues plus étroites, et la chaussée qui réfléchit mieux la lumière du soleil contribuent à des températures plus basses et à un niveau de confort plus élevé.

Selon Guangqing Chi, professeur de sociologie rurale, de démographie et de sciences de la santé publique au Collège des sciences agricoles, les résultats peuvent aider à encourager les villes à planifier plus efficacement, en particulier pour les communautés à faible revenu, les personnes de couleur et les personnes âgées, qui sont affectée de manière disproportionnée par l’effet UHI.

« Le réchauffement climatique rend certains habitats humains insupportablement chauds, mais plus encore pour les communautés socialement et historiquement défavorisées », a expliqué Chi dans un communiqué de presse publié vendredi. « Ce projet interdisciplinaire fournit une solution de conception urbaine efficace et équitable pour améliorer la résilience contre le chauffage extrême. »

L’étude, qui est une collaboration entre le College of Agricultural Sciences et le Hamer Center for Community Design du College of the Arts and Architecture de la Stuckeman School, s’est concentrée sur Philadelphie.

Selon les chercheurs, la ville connaît des taux élevés de pauvreté et de conditions météorologiques extrêmes, 22,8 % des habitants de la ville vivant en dessous du seuil de pauvreté. La ville a également connu des événements météorologiques extrêmes, tels que son hiver le plus enneigé, deux étés les plus chauds, le jour le plus humide et les deux années les plus humides jamais enregistrées depuis 2010.

« Les points chauds des îlots de chaleur et les taux de mortalité ont tendance à être plus élevés dans les blocs urbains avec une population socialement défavorisée », a déclaré Farzad Hashemi, chercheur au Hamer Center, dans le communiqué de presse. « Cela est dû à la combinaison de facteurs physiques, tels que les surfaces imperméables. et le manque de végétation, et les facteurs sociaux, tels que la vulnérabilité aux effets sur la santé liés à la chaleur.

Pour cette étude, les chercheurs ont utilisé l’indice de vulnérabilité sociale (SVI) ainsi que des données sur la couverture arborée pour identifier deux quartiers de Philadelphie, l’un avec le SVI le plus bas et une couverture arborée élevée, et un autre avec le SVI le plus élevé et la couverture arborée la plus faible.

Les chercheurs ont analysé plusieurs caractéristiques des quartiers, notamment les matériaux de construction, la couverture du sol, la façon dont la chaussée réfléchit la lumière du soleil et la chaleur générée par les activités humaines, entre autres. Les chercheurs ont également effectué des simulations sur 24 heures pour six scénarios (hiver, printemps, été, automne, chaleur extrême et froid extrême) dans chaque quartier pour voir comment différents facteurs s’influençaient les uns les autres.

Les chercheurs ont découvert que l’effet de refroidissement des arbres est limité à leur environnement immédiat, tandis que les zones sans arbres avaient des températures radiantes moyennes significativement plus élevées. De plus, l’effet des arbres sur la température de l’air diminuait à mesure que la distance par rapport aux zones comportant de nombreux arbres augmentait.

Chi a déclaré que ces résultats suggèrent des façons dont les connaissances sur le climat urbain peuvent contribuer à une meilleure planification et conception des villes.

« Par exemple, l’utilisation de bâtiments plus hauts et plus denses le long de surfaces de chaussée avec un albédo plus élevé pourrait être envisagée pour soutenir des conditions thermiques plus confortables, en particulier dans les blocs urbains avec moins de couverture végétale », a déclaré Chi. « Dans l’ensemble, l’étude souligne l’importance de prendre en compte la morphologie urbaine et la couverture végétale dans la conception d’environnements urbains durables et habitables. »

Hashemi a déclaré que l’étude pourrait constituer la base de recherches plus approfondies à l’avenir.

« Notre étude s’est concentrée sur Philadelphie, qui se trouve dans la région du nord-est des États-Unis », a-t-il déclaré. « Élargir les données pour intégrer davantage de villes d’autres zones climatiques, y compris chaudes et sèches ou extrêmement froides, pourrait nous donner une meilleure compréhension des effets des propriétés urbaines sur les climats variables et les indices de vulnérabilité sociale. »



Le reportage de cette histoire a été payé par le biais du projet Afghan Journalists in Residence financé par Meta.