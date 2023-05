La planification d’un emploi de rêve ne fonctionne pas

La sagesse conventionnelle dit que pour réussir, vous devez élaborer un plan de carrière : déterminez où vous en êtes actuellement, où vous voulez être et les étapes que vous devrez suivre pour y arriver.

Seth Godin n’est pas d’accord avec cette sagesse conventionnelle.

Godin, auteur à succès et entrepreneur millionnaire souvent qualifié de « gourou du marketing« , dit que ses réalisations sont épanouissantes, en particulier parce qu’il n’a jamais suivi de chemin prédéterminé. Son conseil : utilisez » une boussole et non une carte « , a-t-il récemment déclaré au PDG de LinkedIn, Ryan Roslansky »Le chemin » bulletin.

Votre boussole est votre vision personnelle – qui vous aspirez à être en dehors d’un titre de poste. Le suivre signifie prendre des décisions qui vous rendent plus heureux et plus satisfait à court terme, plutôt que de suivre un ensemble d’étapes pré-planifiées qui peuvent éventuellement mener à votre « emploi de rêve ».

Ces décisions ne se concrétisent pas toujours, mais vous apprendrez suffisamment de chaque échec pour éventuellement réussir, a déclaré Godin.

Dans le cas de Godin, chaque fois qu’il sentait qu’il n’apprenait rien de nouveau, il prenait cela comme un signe pour regarder autour de lui et évaluer d’autres opportunités, a-t-il déclaré. Il est passé d’un poste de directeur de marque dans une startup de logiciels dans les années 80 à l’entrepreneuriat, investissant apparemment des milliers de dollars de ses propres économies avant l’une de ses startups – une société de marketing appelée Yoyodyne – vendu à Yahoo en 1998 pour 29,65 millions de dollars.

Il a passé un an en tant que vice-président de Yahoo tout en essayant de tirer parti du succès de son premier livre d’auteur, « Business Rules of Thumb », publié un an avant l’acquisition. « J’ai reçu 800 900 lettres de refus d’affilée, et il a fallu plus d’un an avant que quelqu’un ne veuille publier mon prochain livre », a déclaré Godin.

Ces échecs l’ont aidé à affiner ses présentations de livres, faisant de lui un écrivain plus pointu, a-t-il ajouté – l’aidant finalement à devenir l’auteur d’un blog populaire et 20 livres à succès, dont beaucoup se concentrent sur le marketing et le leadership.

Avec une carte de carrière, Godin aurait peut-être poursuivi l’entrepreneuriat plus seul, sans jamais écrire ce premier livre à côté et se découvrir une passion pour l’écriture. La méthode de la boussole était « plus amusante et vous en apprenez plus », a-t-il déclaré.

Les conseils de Godin ne semblent que contre-intuitifs parce que la plupart des gens définissent à tort le succès et le bonheur autour de l’argent et de l’influence, a-t-il ajouté.

« Nous sommes ici dans la Silicon Valley, où les boussoles sont complètement déformées car il y a un nord magnétique dans la mauvaise direction », a déclaré Godin. « Et c’est la boussole du financement par capital-risque : combien de Teslas de fantaisie avez-vous, combien d’argent avez-vous en banque et combien de personnes vous suivent sur Twitter ? Rien de tout cela n’est corrélé de quelque manière que ce soit avec la satisfaction de vivre, l’impact ou la générosité. »

Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’est exprimé de la même manière sur le sujet. Dans le cadre de son programme de MBA à l’Université Duke, Cook a dû rédiger un plan de 25 ans, a-t-il dit aux étudiants et anciens élèves de son réunion de classe en 2013. Des années plus tard, il a trouvé ce plan caché dans une boîte.

« Je dirais qu’il était raisonnablement précis pendant 18 à 24 mois après sa rédaction », a déclaré Cook. « Il n’y avait rien, une seule chose dessus, qui était exacte après cela. Pas une seule chose. »

La leçon là-bas, il a dit: « Le voyage n’était pas du tout prévisible. »

