La planète se prépare à lancer des satellites hyperspectraux appelés Tangara

PARIS — Planet ajoute un autre type de satellite d’imagerie à sa gamme de produits, la dernière extension des opérations de collecte de données de l’entreprise.

La société a nommé les nouveaux satellites Tanager – du nom d’une famille d’oiseaux, comme les gammes existantes de satellites Dove et Pelican qu’elle fabrique. Mais contrairement à ces satellites, qui ont des caméras et des capteurs capturant des images dans la même gamme que l’œil humain, les satellites Tangara capteront des images “hyperspectrales”, qui divisent le spectre lumineux en centaines de bandes de lumière.

Le co-fondateur et directeur de la stratégie de Planet, Robbie Schingler, s’adressant à CNBC lors du Congrès international d’astronautique de 2022, a déclaré que la société utiliserait initialement les satellites hyperspectraux pour détecter la production de méthane, affirmant que c’était “le fruit le plus bas” et qu’il avait des implications pour les entreprises telles que le pétrole et le gaz, les fermes laitières et les décharges de déchets.

Les satellites Tangara collecteront 420 bandes de spectre, a déclaré Schingler, notant que la détection du méthane nécessite de détecter seulement quatre bandes.

“Nous avons décidé de construire un spectromètre d’imagerie à gamme complète”, a déclaré Schingler, avec des cas d’utilisation allant au-delà du méthane vers des marchés tels que “l’intelligence de la défense, comme voir une terre perturbée – des choses comme enterrer quelque chose ou creuser un tunnel”.

Planet vise ensuite à exploiter des clients dans des secteurs tels que l’agriculture, l’exploitation minière et le renseignement avec la ligne Tanager, Schingler affirmant que “les données hyperspectrales de l’espace sont limitées” car “les meilleurs capteurs hyperspectraux sont soit super classifiés, soit ils sont dans des avions. “

La société construit les satellites Tangager avec le même bus spatial – qui est le corps principal d’un satellite – que sa gamme Pelican, pour tirer parti de l’approche verticale de Planet en matière de fabrication. Les deux premiers satellites de démonstration Tangager devraient être lancés en 2023.