La «planète la plus moelleuse» avec la densité d’une guimauve située à 580 années-lumière de la Terre

Les astronomes, tout comme nous, sont souvent surpris par les nouvelles découvertes spatiales. De même, lors d’une découverte récente, une exoplanète géante gazeuse avec la “densité d’une guimauve” a été découverte. Il a été détecté en orbite autour d’une étoile naine rouge par une variété d’instruments, dont l’instrument à vitesse radiale NEID financé par la NASA, selon un communiqué de presse de NOIRLab. La planète a été découverte à l’observatoire national de Kitt Peak, célèbre pour ses télescopes de recherche et son observation nocturne des étoiles. L’exoplanète a été nommée TOI-3757 b et est la planète géante gazeuse la plus pelucheuse jamais découverte autour de ce type d’étoile, a rapporté NOIRLab.

Le télescope qui a repéré la planète plutôt pelucheuse s’appelle le télescope WIYN de 3,5 mètres. Les astronomes ont utilisé le télescope de l’installation de l’Arizona, puis ont observé une “planète semblable à Jupiter” inhabituelle en orbite autour d’une étoile naine rouge froide. La planète – TOI-3757 b – est située à environ 580 années-lumière de la Terre dans la constellation de “Auriga l’aurige”.

Elle est également présentée comme la “planète de plus faible densité jamais détectée” autour d’une étoile naine rouge et on estime qu’elle a une densité moyenne assez similaire à celle d’une guimauve. Pour les non-initiés, une guimauve est un type de confiserie qui a une texture solide mais douce. Bien qu’il existe plusieurs mystères entourant la planète duveteuse, le plus grand en ce moment est de savoir comment une planète géante gazeuse a réussi à se former autour d’une étoile naine rouge, en particulier sous la forme d’une telle «planète à faible densité».

Shubham Kanodia, chercheur au laboratoire Terre et planètes de la Carnegie Institution for Science, a expliqué plus en détail dans le communiqué de presse et a déclaré que les planètes géantes autour des étoiles naines rouges étaient “traditionnellement considérées comme difficiles à former”. Il a poursuivi: “Jusqu’à présent, cela n’a été examiné qu’avec de petits échantillons d’enquêtes Doppler, qui ont généralement trouvé des planètes géantes plus éloignées de ces étoiles naines rouges.”

Les étoiles naines rouges sont les “membres les plus petits et les plus sombres” des soi-disant “étoiles de la séquence principale”. Ce dernier type d’étoile est celui qui convertit l’hydrogène en hélium dans ses noyaux “à un rythme constant”. Les étoiles naines rouges sont connues pour être de nature volatile et peuvent être extrêmement actives et même éclater avec de puissantes éruptions capables de “dépouiller une planète de son atmosphère”. C’est la raison pour laquelle la découverte de l’exoplanète est d’autant plus surprenante pour les astronomes.

