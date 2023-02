La planète bat le record du nombre de lunes du système solaire

Jupiter passe en tête du peloton après la découverte de satellites plus naturels

Jupiter est officiellement devenue la planète avec le plus de lunes dans le système solaire, désormais comptées à 92, grâce à la découverte de 12 autres satellites naturels, ont déclaré des astronomes.

Le précédent détenteur du record, Saturne, est tombé à la deuxième place, étant en orbite autour de 83 lunes confirmées.

Les compagnons nouvellement découverts de Jupiter ont récemment été ajoutés à une liste tenue par le Centre des planètes mineures de l’Union astronomique internationale, Scott Sheppard de la Carnegie Institution basée à Washington, qui a participé à la traque des lunes, a déclaré vendredi à AP.

Les lunes ont été repérées avec des télescopes à Hawaï et au Chili en 2021 et 2022, mais les scientifiques devaient suivre l’intégralité de leurs orbites afin d’officialiser la découverte.

Ces nouveaux satellites mesurent de 1 km à 3 km (0,6 mile à 2 miles) de diamètre, a déclaré Sheppard. Seule la moitié d’entre eux seront nommés cependant, le reste étant en dessous du diamètre minimum de 1,5 km pour le nommage, a-t-il ajouté.

Trois lunes voyageant dans une direction prograde – la même que la rotation de la planète – étaient particulièrement difficiles à détecter, a déclaré le scientifique dans une interview précédente avec le site Web Sky and Telescope. “La raison en est qu’ils sont plus proches de Jupiter et que la lumière diffusée par la planète est énorme”, il expliqua.

Selon Sheppard, le grand nombre de petits satellites autour de Jupiter et de Saturne sont des fragments de lunes plus grandes qui se sont écrasées ou sont entrées en collision avec des comètes.

“J’espère que nous pourrons imaginer l’une de ces lunes extérieures en gros plan dans un proche avenir pour mieux déterminer leurs origines”, a-t-il déclaré à AP.

L’Agence spatiale européenne envoie un vaisseau spatial pour étudier Jupiter et l’une de ses plus grandes lunes en avril, tandis que la mission de la NASA vers le satellite Europa de la planète, qui pourrait héberger un océan sous sa croûte de glace, est prévue pour 2024.

Jupiter et Saturne sont largement plus nombreux que le reste des planètes de notre système en ce qui concerne le nombre de satellites naturels. Uranus est en orbite autour de 27 lunes confirmées, Neptune de 14, Mars de deux et Terre une. Vénus et Mercure n’ont pas de lunes.