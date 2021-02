La plaisanterie de Bruno Fernandes de Tuchel est quelque chose de très familier à Ole Gunnar Solskjaer

Quand Ole Gunnar Solskjaer apporte des changements à son alignement de Manchester United, il y a toujours un nom garanti dans le onze de départ: Bruno Fernandes.

Le meneur de jeu est devenu un leader à Old Trafford bien qu’il ne soit inscrit dans les livres du club que depuis un peu plus d’un an.

L’absence de Fernandes a auparavant conduit à une baisse considérable.

En tant que tel, le joueur de 26 ans est le premier nom sur la feuille d’équipe de Solskjaer, ce qui a conduit à suggérer qu’il finirait par s’épuiser.

Les engagements de Fernandes sont immenses et l’équipe de Thomas Tuchel à Chelsea devra le contenir s’ils veulent voir United.

L’Allemand a été interrogé sur ses projets pour la star portugaise mais a fait la lumière sur la question.

«Laissez-le de côté», a-t-il déclaré sur Sky Sports avant le concours.

« C’est la meilleure façon pour nous. Laissez-le de côté, laissez-le se reposer, il joue tout le temps. »