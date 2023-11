La plainte de la FEC allègue une campagne de désinformation coordonnée de la candidature de Biden en 2020

Une prétendue violation du financement de la campagne pourrait piéger le secrétaire d’État Antony Blinken et 51 anciens hauts responsables du renseignement qui ont affirmé sans preuve en 2020 que l’ordinateur portable de Hunter Biden était une désinformation russe.

America First Legal, une organisation conservatrice dirigée par Stephen Miller, ancien assistant de Donald Trump à la Maison Blanche, a déposé une plainte avec la Commission électorale fédérale fin octobre, alléguant une « communication coordonnée » et une contribution en nature non déclarée à la campagne présidentielle de Joe Biden et à des entités associées, en violation de la loi fédérale.

“[The] “Les preuves suggèrent que les défendeurs n’ont pas divulgué les dépenses coordonnées constituant des dons en nature en ce qui concerne la tristement célèbre “Lettre de 51” anciens responsables du renseignement affirmant que l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden avait “toutes les caractéristiques classiques” de la désinformation russe”, dit le 13 -page Plainte AFL, accompagnée de 110 pages de preuves.

La plainte de la FEC affirme que la campagne Biden pour la présidence en 2020, le Biden Victory Fund, le Comité national démocrate et le Biden Action Fund auraient dû rendre compte de leurs efforts de coordination.

La « Lettre des 51 » a été publiée le 19 octobre 2020, quelques semaines avant l’élection présidentielle du 8 novembre entre Biden et Trump.

Parmi les responsables de l’administration Obama qui ont signé figurent John Brennan, ancien directeur de la Central Intelligence Agency, James Clapper, ancien directeur du renseignement national, et Leon Panetta, ancien directeur de la CIA et secrétaire à la Défense. L’ancien DNI de George W. Bush, Michael Hayden, un critique virulent de Trump, a également signé.

La plainte indique que Panetta et Clapper ont fait un don au Biden Victory Fund et à la campagne Biden pour la présidence en 2020.

En mars, l’ancien directeur adjoint et directeur par intérim de la CIA, Michael Morrell, a témoigné devant le comité judiciaire de la Chambre et les comités du renseignement de la Chambre que le 17 octobre 2020, Blinken, alors conseiller de campagne de Biden, l’avait contacté pour discuter de l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden rapportée pour la première fois par le New York Times. Poste.

La plainte citait une déclaration d’avril du comité judiciaire de la Chambre qui résumait le témoignage de Morrell.

“Morell a témoigné que sa communication avec Blinken était l’une des rares communications qu’il avait eues avec la campagne Biden, expliquant qu’il avait également reçu un appel de Steve Ricchetti, président de la campagne Biden, après le débat du 22 octobre pour le remercier d’avoir rédigé la déclaration. ,” le Communiqué de presse du Comité judiciaire de la Chambre à partir d’avril a dit. “Morell a également expliqué que la campagne Biden a aidé à élaborer une stratégie concernant la publication publique de la déclaration. Morell a en outre expliqué que l’un de ses deux objectifs en publiant la déclaration était d’aider ensuite-[former] Vice-président Biden dans le débat et pour l’aider à remporter les élections. »

La lettre des responsables du renseignement a fourni une couverture et de la crédibilité aux géants des médias sociaux tels que Facebook et Twitter pour restreindre l’accès et la distribution de l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden, révélée pour la première fois par le New York Post. Finalement, le New York Times et le Washington Post vérifié l’authenticité de l’ordinateur portable Hunter Biden. De plus, lors du premier débat présidentiel entre Trump et Biden, Biden a qualifié l’histoire de l’ordinateur portable de désinformation russe.

“Il y a des raisons de croire que la déclaration publique de 51 anciens responsables du renseignement était une opération politique coordonnée visant à aider à élire le vice-président Biden à l’élection présidentielle de 2020, comme indiqué ci-dessous”, indique la plainte déposée auprès de la FEC.

Cela correspond à un modèle d’ingérence électorale, a déclaré Reed D. Rubinstein, conseiller principal et directeur de la surveillance et des enquêtes pour America First Legal.

“En 2016, de hauts responsables fédéraux du renseignement sont intervenus dans une élection présidentielle, mentant sur la collusion de la Russie dans l’échec des efforts visant à faire élire Hilary Clinton”, a déclaré Rubinstein dans un communiqué.

“En 2020, bon nombre de ces mêmes responsables sont à nouveau intervenus dans une élection présidentielle en mentant à propos de Hunter Biden”, a poursuivi Rubenstein. “La mission de la Commission électorale fédérale inclut l’intégrité électorale : les Américains ont le droit de savoir qui se coordonne avec les candidats fédéraux. Mais ce droit n’est aussi efficace que l’agence qui le fait respecter. La FEC doit agir ici.”

Ni la campagne présidentielle de Biden 2024 ni le Comité national démocrate n’ont répondu aux demandes de renseignements sur cette histoire.

Le Département d’État n’a pas non plus répondu à une enquête de Fox News sur le rôle de Blinken à ce sujet.

La plainte allègue que la déclaration des « 51 anciens responsables du renseignement » faisait partie d’un effort soigneusement orchestré pour influencer les élections de 2020. L’AFL a fait valoir que la campagne Biden, par l’intermédiaire de personnalités clés, a participé activement à la rédaction et à la diffusion de la déclaration. La plainte fait valoir que la déclaration publique des 51 anciens responsables du renseignement a été stratégiquement conçue pour discréditer l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden, dans le but d’aider la campagne de Joe Biden.

La plainte détaille la communication entre Blinken, alors conseiller de campagne de Biden, et Morell concernant l’histoire de l’ordinateur portable Hunter Biden. Pour sa part, Blinken a nié avoir un rôle.

“Il y a des raisons de croire que les intimés n’ont pas déclaré la contribution ci-dessus ni identifié les personnes qui l’ont versée”, indique la plainte.

La plainte allègue également que la campagne de désinformation devrait être considérée comme une « communication coordonnée » en vertu de la réglementation de la FEC, sous réserve des exigences de reporting.

La plainte de l’AFL affirme que la campagne Biden a participé activement à la rédaction et à la diffusion de la déclaration, utilisant les références en matière de sécurité nationale des anciens responsables du renseignement pour minimiser les révélations sur l’ordinateur portable de Hunter Biden.