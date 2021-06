La plainte antitrust de la FTC contre Facebook a été rejetée – pour l’instant

La poussée antitrust ciblant Facebook a heurté un obstacle important lundi lorsqu’un tribunal fédéral a rejeté les poursuites antitrust que la Federal Trade Commission (FTC) et 48 États avaient intentées contre le géant de la technologie.

Le licenciement est une victoire majeure pour Facebook, qui, avec Amazon, Apple et Google, fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux pour savoir s’il adopte un comportement monopolistique pour étouffer sa concurrence. C’est également un revers majeur pour le mouvement politique bipartite croissant aux États-Unis de freiner le pouvoir de Big Tech. Et cela signale que la voie à suivre pour l’application des lois antitrust contre ces entreprises pourrait obliger les législateurs à revoir la loi antitrust américaine existante, qui a connu sa dernière révision majeure au début des années 1900 – bien avant l’ère d’Internet.

Le procès de la FTC contre Facebook a fait valoir que Facebook s’était engagé dans un comportement monopolistique contre ses concurrents, mais lundi, la décision du juge a déclaré que l’argument de la FTC n’était pas assez clair.

« La FTC n’a pas plaidé suffisamment de faits pour établir de manière plausible un élément nécessaire de toutes ses allégations au titre de l’article 2, à savoir que Facebook a un pouvoir de monopole sur le marché », lit-on dans une partie du dossier du tribunal de district américain du district de Colombie. Le dossier critique ensuite la plainte de la FTC contre Facebook pour ne contenir « rien sur ce point, sauf l’allégation nue » selon laquelle la société détient une part dominante du marché dans l’industrie des « réseaux sociaux personnels ».

« C’est presque comme si l’agence [the FTC] s’attend à ce que la Cour approuve simplement la sagesse conventionnelle selon laquelle Facebook est un monopole », déclare une autre partie du dossier.

Le tribunal a également rejeté une plainte parallèle à la FTC qui avait été déposée par 48 procureurs généraux de l’État en décembre. Dans son rejet de la plainte des États, le juge a jugé que les États avaient mis trop de temps à contester l’acquisition par Facebook d’Instagram et de WhatsApp, qui ont été acquis en 2012 et 2014, respectivement.

Immédiatement après les décisions du tribunal, les actions de Facebook ont ​​augmenté de plus de 4 %.

« Nous sommes heureux que les décisions d’aujourd’hui reconnaissent les défauts des plaintes du gouvernement déposées contre Facebook », a écrit un porte-parole de la société Facebook dans un communiqué. « Nous rivalisons équitablement chaque jour pour gagner le temps et l’attention des gens et continuerons à fournir d’excellents produits aux personnes et aux entreprises qui utilisent nos services. »

Un porte-parole de la FTC a partagé la déclaration suivante avec Recode en réponse au rejet de la plainte :

« La FTC examine de près l’opinion et évalue la meilleure option pour l’avenir. »

Facebook est peut-être clair pour l’instant avec la FTC, mais l’affaire antitrust plus large contre l’entreprise est loin d’être terminée

Malgré le rejet du tribunal, le dossier de la FTC contre Facebook n’est toujours pas complètement clos.

D’une part, le tribunal autorise la FTC à soumettre une plainte modifiée plus détaillée contre Facebook dans les 30 jours, qu’elle réexaminerait.

Et plus largement, la FTC et sa nouvelle présidente, Lina Khan, bien connue pour son examen minutieux des Big Tech, peuvent poursuivre d’autres méthodes pour limiter le pouvoir de ces géants. Au-delà de cette affaire existante, la FTC pourrait directement déposer une nouvelle affaire contre Facebook au sein de sa propre administration sans avoir besoin d’impliquer le système judiciaire fédéral. Mais comme nous l’avons vu dans le passé, même les règlements records entre la FTC et Facebook n’ont pas eu beaucoup d’impact sur la façon dont l’entreprise fait des affaires.

Certains politiciens puissants ont considéré les décisions d’aujourd’hui comme un appel au Congrès à mettre à jour les anciennes lois antitrust afin qu’elles puissent s’appliquer aux entreprises technologiques modernes.

Plus tôt ce mois-ci, un groupe bipartite de législateurs dirigé par le représentant David Cicilline (D-RI) et le représentant Ken Buck (R-CO) a présenté cinq projets de loi antitrust destinés à limiter le pouvoir économique des grandes entreprises technologiques. Ces projets de loi en comprenaient plusieurs qui mettraient à jour les lois antitrust pour cibler plus spécifiquement les entreprises technologiques.

Peu de temps après l’annonce du rejet de la plainte de la FTC contre Facebook, le représentant Buck a tweeté que le rejet par le tribunal de la plainte de la FTC était une raison pour laquelle les lois antitrust devaient être mises à jour.

L’évolution d’aujourd’hui dans l’affaire de la FTC contre Facebook montre qu’une réforme antitrust est nécessaire de toute urgence. Le Congrès doit fournir des outils et des ressources supplémentaires à nos responsables de l’application des lois antitrust pour poursuivre les grandes entreprises technologiques se livrant à un comportement anticoncurrentiel. https://t.co/AGvSacj8kb – Représentant Ken Buck (@RepKenBuck) 28 juin 2021

« Cela intensifie incontestablement la demande de réforme législative », a déclaré Bill Kovacic, ancien président de la FTC sous la présidence de George W. Bush. «Ce sera la preuve pour les partisans de [antitrust law] réformer que « C’est ce que vous obtenez en allant au tribunal. »

Le sénateur Josh Hawley (R-MO), qui est un critique républicain virulent des grandes entreprises technologiques, a également tweeté sa déception avec le résultat d’aujourd’hui.

Ainsi, bien que les décisions puissent offrir un soulagement temporaire à Facebook, ce n’est que pour le moment. Des défis plus importants nous attendent – ​​et les avis du tribunal aujourd’hui pourraient galvaniser les législateurs à adopter une nouvelle approche de l’application des lois antitrust de Big Tech.