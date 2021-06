La «plainte adorable» d’une fille cachemire auprès du Premier ministre Modi à propos des devoirs suscite des changements de politique

Une vidéo virale d’une petite fille de 6 ans originaire du Cachemire s’adressant au Premier ministre Narendra Modi et se plaignant de la pression des cours en ligne est devenue virale sur les réseaux sociaux. Avec le verrouillage de Covid-19 forçant la fermeture des écoles de la vallée, de nombreux élèves ont reçu des cours en ligne pour poursuivre leurs études. Cependant, Mahiruh, 6 ans, a eu une série de plaintes concernant le stress des cours en ligne sur les enfants de son âge. La vidéo virale a attiré l’attention des autorités du Cachemire et le département de l’éducation scolaire de la vallée a reçu 48 heures pour formuler de nouvelles règles pour les cours en ligne pour les petits enfants.

Dans la vidéo, la petite Mahiruh commence par adresser des conseils au Premier ministre, puis décrit sa journée. Elle dit qu’elle se réveille puis de 10h à 14h, elle est constamment occupée avec des cours en ligne. Elle suit des cours d’anglais, d’ourdou, de mathématiques, d’EVS et enfin d’informatique. Elle a ensuite demandé pourquoi les enfants de son âge recevaient autant de devoirs. « Ce travail devrait être confié aux enfants plus âgés. Pas des enfants de six ans comme moi », a-t-elle déclaré dans son appel.

Alors que la vidéo devenait virale, elle a été partagée par beaucoup sur Twitter, y compris le lieutenant-gouverneur (LG) du Jammu-et-Cachemire (LG) Manoj Sinha qui a écrit qu’il avait pris des mesures à ce sujet.

Plainte très adorable. Ont demandé au département de l’éducation scolaire de proposer une politique dans les 48 heures pour alléger le fardeau des devoirs des écoliers. L’innocence de l’enfance est un don de Dieu et leurs journées doivent être animées, pleines de joie et de félicité. https://t.co/8H6rWEGlDa– Bureau de LG J&K (@OfficeOfLGJandK) 31 mai 2021

Appelant cela une « plainte très adorable », a écrit Sinha, « ont demandé au département de l’éducation scolaire de publier une politique dans les 48 heures pour alléger le fardeau des devoirs des écoliers ». Il a également ajouté que « l’innocence de l’enfance est un don de Dieu et que leurs journées doivent être animées, pleines de joie et de félicité ».

La vidéo a été largement partagée sur Twitter avec des utilisateurs saluant la sagesse de la petite fille comme supérieure à celle de nombreux adultes. D’autres ont remercié le LG d’avoir pris note de la vidéo de la fille et d’avoir dirigé les changements nécessaires.

Selon un article paru dans The Indian Express, Mahiruh étudie actuellement en première classe et est la fille d’Irrfan Ahmed Bhatt, qui travaille comme directeur d’une entreprise de construction à Srinagar, et de sa mère Rukshar qui est ménagère.

