La plaignante dans une séance photo nue quitte Twitter en grand écart

Les fesses de Ranveer Singh sont un problème national. Et non, ce n’est pas L’oignon. La dernière séance photo de Singh pour Paper Magazine est devenue un sujet “controversé” pour une raison quelconque et l’acteur a fait l’actualité depuis. Cependant, cette fois, c’est le postérieur nu de Singh qui est devenu une source de préoccupation pour le pays. Ou du moins pour Vedika Chaubey, la plaignante dans FIR contre l’acteur Ranveer Singh pour son photoshoot nu. L’avocate est récemment apparue sur une chaîne d’information indienne et a exprimé ses « inquiétudes » quant à la nudité de l’acteur.

Les images en question montrent l’acteur de ’83’ exhibant son corps ciselé alors qu’il posait pour les caméras.

Interrogée par l’ancre sur ce qui a rendu Chaubey si mal à l’aise, elle a répondu en disant: «Bien sûr, c’est vulgaire, nous pouvons voir son ‘cul’ (de Ranveer Singh), sa vidéo est avec moi, il est complètement nu dans cette vidéo. ” Elle a ajouté: “Je ne sais pas combien de personnes comprendront cette chose.”

À l’heure actuelle, le plus gros “problème national” est le “cul” de Ranveer Singh😂😂😂😂😂😂😂😂😂pic.twitter.com/sSkYFeEBYq – Ravi Nair (@t_d_h_nair) 26 juillet 2022

En écoutant le plaignant, le présentateur de nouvelles a éclaté de rire. Alors que le panel riait et rigolait, Chaubey a conclu en disant: «Vous pouvez rire madame, mais c’est une chose courante. C’est un enjeu national. »

La vidéo, téléchargée sur le compte Twitter officiel de NDTV, a suscité des tonnes de réactions de la part des internautes.

À l’heure actuelle, le plus gros “problème national” est le “cul” de Ranveer Singh😂😂😂😂😂😂😂😂😂pic.twitter.com/sSkYFeEBYq – Ravi Nair (@t_d_h_nair) 26 juillet 2022

Pas de chômage

Pas d’inflation

Pas une incursion chinoise Les fesses de Ranveer Singh sont le principal problème national#VedikaChaubey – Maxx grincheux (@softgrowl) 26 juillet 2022

Les médias indiens sont très puissants, spécialement les médias électroniques. Hier soir, une question nationale très importante a été débattue sur de nombreuses chaînes de télévision. Voulez-vous connaître le problème ?? C’était le cul de Ranveer Singh. – Dr Vijendra Singh (@singhthakurvije) 27 juillet 2022

Le problème national est ranveer singh montrant ses fesses et les gens ont encore de l’espoir pour ce pays, quel optimisme 😎 https://t.co/dIxOLvWf0j – tige (@Shashxnk) 26 juillet 2022

Les fesses de Ranveer Singh sont un problème national ? Eh bien s’il vous plaît alors… Je veux voir plus de ce numéro national… vous tous qui pensez que la dame en question a passé des soirées mouvementées avec ladite vidéo du numéro national, veuillez lever la main 🙋‍♀️ https://t.co/BZdGHjuOyM — Manasi (@manasipkumar) 26 juillet 2022

C’est hilarant. À présent @RanveerOfficial bum est un problème national. Incroyablement fou #RanveerSingh https://t.co/UPERCM26Zi — Pritam Kothadiya 🇮🇳 (@KothadiyaSpeaks) 27 juillet 2022

Je viens d’entendre un avocat sur ndtv dire que les fesses de ranveer singh sont un problème national maintenant LMAOOO 😂 — shivu🌻 (@shivangikmr) 26 juillet 2022

Alors que beaucoup ont soutenu l’acteur, la séance photo n’a pas impressionné tout le monde et a maintenant posé des problèmes à l’acteur car une affaire a été enregistrée contre lui. Une demande a été déposée auprès de la police de Mumbai lundi pour obtenir l’enregistrement d’un premier rapport d’information (FIR) contre Ranveer pour “blesser les sentiments des femmes” à travers ses photographies nues sur les réseaux sociaux, a déclaré un responsable, a rapporté PTI.

La plainte a été déposée au poste de police de Chembur par un responsable d’une organisation non gouvernementale (ONG), également basée dans la banlieue est de Mumbai. La plaignante a déclaré que l’acteur avait blessé les sentiments des femmes et insulté leur pudeur à travers ses photographies, a déclaré le responsable. Le plaignant a demandé l’enregistrement d’une affaire contre l’acteur en vertu de la loi sur les technologies de l’information et de divers articles du code pénal indien.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici