La plage rebondit-elle ? Le plus grand événement bénévole de Californie cherche à restaurer son ancienne gloire après le ralentissement du COVID

Il s’agit du plus grand événement bénévole annuel en Californie : chaque mois de septembre depuis 1985, des dizaines de milliers de personnes se rassemblent sur les plages, les rivières et les lacs de tout l’État pour ramasser des tonnes de déchets, embellir l’environnement et contribuer à protéger la faune.

Mais comme les immeubles de bureaux du centre-ville et les transports en commun, Journée de nettoyage des côtes – qui se déroule ce samedi de 9 heures à midi dans 695 lieux – a du mal à se remettre de la pandémie de COVID.

« Nous constatons que le nombre de bénévoles remonte lentement », a déclaré Eben Schwartz, responsable du programme de débris marins à la California Coastal Commission, qui supervise l’événement. « Nous retrouvons la taille que nous avions auparavant. Mais je pense que cela va prendre du temps.

En 2019, avant l’arrivée de la COVID, 74 410 bénévoles ont ramassé 918 000 livres de déchets.

Il n’y a pas eu de nettoyage des côtes organisé en 2020 en raison de la pandémie. Et bien que la journée de nettoyage traditionnelle soit revenue en 2021 et 2022, la participation l’année dernière n’était encore que de 38 467 personnes, soit environ la moitié de ce qu’elle était avant le COVID. Ils ont ramassé 308 540 livres de déchets, soit environ un tiers du total avant la COVID.

Les organisateurs disent ne pas savoir exactement pourquoi.

Mais ils constatent que les gens ont perdu l’habitude de participer chaque année, soit avec un groupe communautaire, leur famille et leurs voisins, soit à un projet organisé par leur employeur. Certains dirigeants d’organisations à but non lucratif qui ont aidé à organiser des nettoyages locaux ont quitté leur organisation. La construction de l’événement, qui en est maintenant à sa 39e année, ne se fera pas d’un seul coup, affirment-ils.

« J’ai l’impression que tout le monde revient lentement en mode bénévolat », a déclaré Jen Vanya, porte-parole du district du parc régional d’East Bay, qui supervise les nettoyages samedi dans sept endroits des comtés d’Alameda et de Contra Costa.

« Les gens sont plus confinés à la maison qu’avant. Après avoir vécu ce que nous avons vécu, nous avons tous fait de la maison un endroit plus confortable où graviter.

Cette année, la Commission côtière a lancé une campagne payante sur les réseaux sociaux et fait des heures supplémentaires pour tenter de redonner toute sa force à l’une des traditions environnementales les plus importantes de Californie.

Il y aura des événements dans au moins 55 des 58 comtés de Californie, seuls les comtés de Sutter, Siskiyou et Trinity n’y participant pas jusqu’à présent.

Les bénévoles peuvent se présenter sur presque tous les sites, y compris les plages populaires de la côte, la baie de San Francisco et les lacs et ruisseaux intérieurs. Dans de nombreux cas, il leur suffit d’apporter des gants.

Pour voir les endroits où des nettoyages organisés ont lieu, rendez-vous sur www.coastalcleanup.org.

Depuis le début de l’événement en 1985, plus de 1,7 million de bénévoles ont retiré plus de 26 millions de livres de déchets des espaces verts de Californie.

Les débris, en particulier le plastique, donnent non seulement un aspect salissant aux plages de l’État, mais ils peuvent également tuer la faune sauvage, comme les oiseaux et les tortues de mer, qui s’emmêlent ou les mangent.

L’événement est programmé pour avoir lieu au moment où l’été se transforme en automne. De cette façon, les déchets sont retirés des cours d’eau avant que les premières pluies de l’hiver ne les rejettent dans l’océan et les baies.

Les bénévoles ramassent les emballages alimentaires, les bouteilles, les canettes, les mégots de cigarettes et autres débris, enregistrant le type et le nombre d’articles afin que la Commission côtière puisse suivre les tendances de la pollution.

Ils trouvent également chaque année une longue liste de déchets bizarres.

« L’année dernière, quelqu’un a trouvé un trophée. C’était plutôt comique. C’était le trophée des meilleurs patineurs en couple de 2006 », a déclaré Vanya.

Au Martin Luther King Jr. Regional Shoreline Park à Oakland, des bénévoles ont retiré un canapé du front de mer.

«Il y a beaucoup de choses folles», dit-elle.

Les récents changements apportés aux lois californiennes ont eu un impact sur le type de déchets sur les plages.

Il y a quatre ans, le gouverneur Gavin Newsom a signé une loi interdisant de fumer sur les plages et les parcs nationaux, avec une amende pouvant aller jusqu’à 25 dollars par infraction. Les mégots de cigarettes, presque toujours le principal objet trouvé chaque année en volume, sont tombés à 26 % du total des déchets l’année dernière, contre une moyenne d’environ 35 % à 40 % les années précédentes.

Les sacs en plastique ont connu une baisse similaire.

En 2014, l’ancien gouverneur Jerry Brown a signé une loi interdisant les sacs d’épicerie en plastique dans le but de réduire les déchets et la pollution des océans. Les électeurs ont respecté la loi et ont rejeté la contestation de l’industrie des sacs en plastique.

En 2009, les sacs d’épicerie en plastique représentaient 8,7 % des déchets trouvés en Californie lors des journées de nettoyage des côtes.

L’année dernière, ils n’étaient que de 1,4 %.

Les journées de nettoyage des côtes dans d’autres États trouvent également moins de bénévoles qu’avant la pandémie de COVID, a déclaré Schwartz, ajoutant qu’il faudra des personnes soucieuses du plein air et de l’environnement de l’État pour redonner à l’événement sa taille et son efficacité passées.

« Vous pouvez être une personne sur une plage pendant quelques heures à ramasser 10 livres de déchets », a-t-il déclaré. «Mais vous êtes l’un des dizaines de personnes présentes sur cette plage et l’un des dizaines de milliers de personnes dans l’État qui participent toutes à la même activité en même temps, créant ainsi un énorme impact collectif.

« Cet événement a des répercussions, et elles se font sentir tout au long de l’année. »