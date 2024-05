La plage est le foyer du soleil, du sable et des germes mortels

Si vous voulez que votre santé soit en parfait état cet été, vous devez être conscient des germes dangereux auxquels vous pourriez être exposé à la plage.

À mesure que les océans commencent à se réchauffer pendant les mois d’été, l’eau peut devenir un terrain fertile pour toute une série de maladies néfastes.

La semaine dernière, un homme de Caroline du Sud a découvert cela à ses dépens après avoir marché sur un coquillage et contracté une grave infection au pied, selon ABC Nouvelles4. Après une visite aux urgences, les médecins ont déterminé qu’il avait été infecté par un vibrion, une bactérie potentiellement mortelle.

Mais ce n’est pas le seul germe qui se cache dans le sel et le sable. Gizmodo partagé les agents pathogènes suivants que vous voudrez éviter à mesure que le temps se réchauffe.

Vibrio

Il existe environ une douzaine de types de bactéries vibrions qui peuvent provoquer une maladie chez les personnes appelée vibriose. La bactérie vit dans les eaux côtières et devient plus répandue entre mai et octobre lorsque la température grimpe, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Si la bactérie pénètre dans le corps par une plaie ouverte, elle peut provoquer une infection carnivore. Les gens peuvent également tomber malades à cause du vibrion présent dans les crustacés crus, et la bactérie a coûté la vie à un New-Yorkais et à deux habitants du Connecticut l’été dernier. Les symptômes peuvent inclure de la diarrhée, des crampes d’estomac, des vomissements, de la fièvre et des frissons.

La plage abrite du soleil, du sable et des bactéries, dont certaines peuvent être mortelles. PA

« Bien que rare, la bactérie vibrio s’est malheureusement propagée dans cette région et peut être extrêmement dangereuse », a déclaré Hochul dans un communiqué de presse publié en août.

« Alors que nous approfondissons notre enquête, il est essentiel que tous les New-Yorkais restent vigilants et prennent des précautions responsables pour assurer leur sécurité et celle de leurs proches, notamment en protégeant les plaies ouvertes de l’eau de mer et, pour ceux dont le système immunitaire est affaibli, en évitant les crustacés crus ou insuffisamment cuits qui peuvent transporter les bactéries.

SARM

Rien ne gâche une journée ensoleillée comme un cas de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline, communément appelé SARM. Le SARM est une infection causée par une bactérie staphylococcique résistante à plusieurs antibiotiques utilisés pour traiter d’autres types d’infections à staphylocoques. a expliqué la clinique Mayo.

Des études ont montré que le sable et l’eau des plages et des lacs peuvent héberger la bactérie SARM.

Les symptômes du SARM commencent généralement par des fesses rouges enflées et douloureuses qui ressemblent à des boutons, sont chaudes au toucher, remplies de pus et accompagnées de fièvre. Les bosses peuvent se transformer en abcès qui doivent être drainés. L’infection peut se propager à la circulation sanguine, aux poumons, au cœur, aux os et aux articulations et peut mettre la vie en danger.

E. Coli

La bactérie Escherichia coli, communément appelée E.coli, peut vivre normalement dans les intestins et certains E.coli sont inoffensifs. Cependant, certaines souches peuvent provoquer des symptômes tels que des crampes d’estomac, des vomissements et une diarrhée sanglante. selon la clinique Mayo.

Certaines souches d’E. coli peuvent provoquer des maladies plus graves et des lésions rénales et, dans de rares cas, elles peuvent être mortelles, en particulier chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Les gens peuvent contracter E. coli à partir d’aliments contaminés, mais on peut également en trouver dans les lacs d’eau douce et sur les plages en raison du ruissellement des tempêtes et des sites de traitement des égouts. Gizmodo a expliqué.

Plus de la moitié des plages de New York sont contaminées par des excréments et des eaux usées, selon un rapport choquant publié par Environment America l’été dernier.