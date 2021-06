La plage de Magaluf se prépare à l’arrivée des Britanniques après l’inscription des îles Baléares sur la liste verte de Covid

La plage de MAGALUF se prépare à accueillir à nouveau les Britanniques affamés de soleil après l’ajout des îles Baléares à la liste verte du Royaume-Uni.

Le hotspot de vacances a été ajouté à la liste verte parmi d’autres destinations de vacances populaires telles que Malte et Madère.

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a confirmé que Malte, les îles Baléares et les îles des Caraïbes faisaient partie des pays qui seront ajoutés à la liste verte.

Et maintenant, la station balnéaire est prête à revoir les Britanniques en quête de plaisir qui attendaient avec impatience de s’envoler vers leur lieu de vacances préféré pour une pause bien méritée.

Des millions de Britanniques attendent patiemment de rejoindre d’autres touristes qui profitent du soleil sur la plage de Magaluf.

Les choses sont différentes cette année, cependant, les autorités ont imposé des restrictions strictes de Covid-19, notamment l’interdiction de danser, de rester dehors après 2 heures du matin.

Toutes les îles Baléares, connues pour leur vie nocturne et leurs discothèques et bars ouverts toute la nuit, auront un couvre-feu à 2 heures du matin à l’intérieur et à l’extérieur, tandis que danser à l’extérieur ou à l’intérieur est également interdit.

Les mesures strictes signifient que les gens pourraient facilement enfreindre la loi lors d’une soirée.

Cela survient alors que les autorités ont averti les vacanciers d’être « responsables » dans les hauts lieux de la fête en Espagne tels qu’Ibiza et Majorque.

À la suite du décret anti «tourisme poubelle» de l’année dernière lorsque des fêtards ont été surpris en train de détruire une voiture et de semer le chaos, les autorités ont menacé de fermer la populaire Calle del Jamon et la rue sœur Calle de la Cerveza au milieu des inquiétudes concernant les violations de Covid-19.

Seize destinations de vacances ont été ajoutées à la liste verte du pays, dans un élan de vacances majeur.

À partir de la semaine prochaine, les Britanniques pourront se rendre dans leurs points chauds de vacances préférés sans quarantaine sur le chemin du retour.

Pendant ce temps, les prix des vols vers des destinations ensoleillées ont triplé en quelques minutes alors que le coût des vols vers Ibiza, Majorque, Minorque et Malte a grimpé jusqu’à 200% du jour au lendemain.

Plusieurs autres destinations restent sur la liste orange, dans le cadre du système de feux de circulation du Royaume-Uni.

Les personnes voyageant au Royaume-Uni en provenance des pays de la liste orange doivent se mettre en quarantaine pendant 10 jours à la maison et auront besoin d’un test Covid avant l’arrivée, ainsi que de tests le deuxième et le huitième jour de la quarantaine.

Cependant, les ministres ont confirmé que les Britanniques à double piqûre n’auront pas besoin de se mettre en quarantaine à leur retour en Grande-Bretagne à l’avenir.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a confirmé cette décision après que Boris a déclaré qu’il était temps d’ouvrir à nouveau les voyages internationaux.

Ceux qui ont eu deux vaccins bénéficieront d’une plus grande liberté lors de leurs déplacements car ils sont entièrement protégés contre le Covid.

Cela signifie que les destinations de la liste orange comme la France et la Grèce seront sur les cartes dans quelques semaines – peut-être dès août.