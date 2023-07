La plage bondée de Benidorm a été fermée après qu’une créature mortelle a été repérée dans l’eau, forçant des centaines de vacanciers britanniques à fuir

BEACHCOMBERS soyez prévenus : un homme de guerre peut encore vous piquer même des SEMAINES après s’être échoué sur le rivage.

L’homme de guerre portugais (Physalia physalis) est souvent appelé une méduse.

Mais est en fait une espèce de siphonophore, un groupe d’animaux qui sont étroitement liés aux méduses.

Chacune des quatre parties spécialisées d’un homme de guerre est responsable d’une tâche spécifique, comme flotter, capturer des proies, se nourrir et se reproduire.

Trouvé principalement dans les mers tropicales et subtropicales, les hommes de guerre sont propulsés par les vents et les courants océaniques seuls, et flottent parfois en légions de 1 000 ou plus.

Le National Ocean Service des États-Unis déclare : « Ressemblant à un navire de guerre portugais du XVIIIe siècle toutes voiles dehors, l’homme de guerre se reconnaît à son flotteur en forme de ballon, qui peut être bleu, violet ou rose et s’élever jusqu’à six pouces au-dessus du ligne de flottaison.

Sous le flotteur se cachent de longs brins de tentacules et de polypes qui atteignent en moyenne 30 pieds et peuvent s’étendre jusqu’à 100 pieds.

Les tentacules contiennent des nématocystes urticants.

Ce sont des capsules microscopiques chargées de tubes enroulés et barbelés qui délivrent du venin capable de paralyser et de tuer de petits poissons et crustacés.

La piqûre de l’homme de guerre peut tuer des humains – même si c’est rare.

Il emballe un coup de poing douloureux et provoque des zébrures sur la peau exposée.