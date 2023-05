La place pour la finale de la NBA est en jeu alors que Heat et les Celtics se préparent pour le match 7

Quelques instants après la victoire spectaculaire de Boston à Miami samedi soir, Jaylen Brown a commencé à penser à l’avenir. Il a levé les mains, a levé sept doigts et a commencé à crier « Game 7! Game 7! »

Jeu 7, en effet.

Brown et Boston sont au bord de l’histoire après que le recul de Derrick White a permis aux Celtics de remporter une victoire de 104-103 contre le Heat lors du sixième match. L’une des franchises les plus légendaires de la ligue tente de devenir la première équipe de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA. pour surmonter un déficit de 3-0 pour remporter une série au meilleur des sept.

La prochaine étape est un autre match de la finale de la Conférence de l’Est lundi soir à Boston. Et il semble que la série de va-et-vient pourrait être sur la voie d’une conclusion épique.

Les Celtics sont la quatrième équipe de la NBA à effacer un déficit de 3-0 dans une série au meilleur des sept et à forcer un match décisif. Les trois équipes précédentes – les New York Knicks de 1951 en finale de la NBA, les Denver Nuggets de 1994 au deuxième tour et les Portland Trail Blazers de 2003 au premier tour – ont perdu le match 7, tous sur la route.

« Nous avons une autre chance, une autre opportunité », a déclaré Jayson Tatum, qui a récolté 31 points, 11 rebonds et cinq passes décisives dans le match 6 pour rejoindre Larry Bird en tant que seul autre Celtic avec des matchs éliminatoires à deux chiffres avec au moins 30 points, 10 rebonds et 5 passes décisives. « C’est loin d’être terminé. C’est toujours une bataille difficile. Mais ça fait toujours du bien de se donner une autre chance, une autre opportunité. »

Boston cherche à prolonger une course folle en séries éliminatoires qui comprend déjà cinq victoires face à l’élimination – deux fois en demi-finale de l’Est après avoir pris du retard 3-2 contre les 76ers, et maintenant trois fois de suite contre le Heat.

Les Celtics ont une fiche de 27-9 dans le match 7 et ont remporté leurs quatre derniers matchs, dont une victoire de 112-88 contre Philadelphie au tour précédent qui a permis à Tatum de marquer 51 points, le plus dans un match 7 de l’histoire de la NBA. Boston a également battu le Heat lors du match 7 à Miami lors de la finale de l’Est de l’année dernière lorsque Jimmy Butler a raté ce qui aurait été un feu vert à 3 points avec environ 17 secondes à jouer.

Les Heat ont une fiche de 6-5 de tous les temps dans le match 7, perdant leurs deux derniers. Miami a une fiche de 0-2 face à un tel match sur la route.

Le vainqueur du match de dimanche se qualifiera pour affronter le champion de la Conférence Ouest Denver Nuggets lors de la finale de la NBA.

Bien qu’il se soit vu refuser une place en finale lors de trois matchs consécutifs, l’entraîneur de Miami, Erik Spoelstra, a déclaré que son message à l’équipe après la défaite de samedi était simplement de se concentrer sur le prochain match. Laisse le passé être le passé.

« Rallions-nous les uns aux autres », a déclaré Spoelstra. « Ce sont des matchs émotionnels et les choses peuvent basculer dans ce match 7. La pression peut aller et venir un peu dans les matchs 7. Nous n’allons nulle part. »

Mais ce qui peut être le plus préoccupant pour le Heat avant lundi, c’est que les Celtics – généralement dépendants de leur capacité à faire des tirs à 3 points – ont pu remporter la victoire de samedi malgré 7 tentatives en séries éliminatoires sur 35 en profondeur.

De plus, jusqu’à l’incroyable rafale de 10 points de Butler en un peu plus de deux minutes pour mettre le Heat devant, il était surtout un non-facteur lors d’une nuit au cours de laquelle il n’est sorti que 5 sur 21 du terrain. Au cours des trois derniers matchs, Butler a tiré un total de 19 sur 55.

Il a dit que cela n’avait pas ébranlé sa détermination à faire ce qu’il pouvait pour empêcher ce qui serait une fin décevante pour Miami.

« Vous allez passer le même test jusqu’à ce que vous le réussissiez, je le jure », a déclaré Butler. « Nous étions dans la même position l’an dernier. Nous pouvons le faire. Je sais que nous le ferons. Nous devons continuer sur la route et gagner dans un environnement très, très, très difficile. »

Cet environnement se trouve être la ville qui abrite la première – et toujours la seule – équipe de l’histoire de la Major League Baseball à réussir un retour en série 3-0.

Cette équipe, les Red Sox, champions de la Série mondiale 2004, s’est ralliée à partir de ce trou dans la série de championnats de la Ligue américaine contre le rival des Yankees de New York.

David Ortiz, le MVP ALCS 2004, a déclaré qu’il était logique que les Celtics soient en mesure de réaliser ce qui était auparavant impensable.

« Ouais, et il n’y aurait pas de meilleur moment que celui-ci pour que cela se produise », a déclaré Ortiz dans une interview à l’Associated Press. « Si vous le faites au basket, ça doit être la même ville. »

Les Celtics n’ont qu’une fiche de 5-5 à domicile lors de ces séries éliminatoires, mais il n’y a pas lieu de préférer que leur saison soit en jeu.

« Ça va être énorme. Les deux meilleurs mots dans le sport sont » Match 7 « », a déclaré Brown. « Et notre public local, je sais qu’ils vont apporter de l’énergie. Alors, je suis excité. »

Il n’y avait aucun mot sur le statut du garde de Boston Malcolm Brogdon pour le match 7. Le sixième homme de l’année de la NBA a raté la victoire de samedi soir avec une élongation à l’avant-bras droit.

Les réserves de Boston ont été surclassées 22-11 en l’absence de Brogdon. Robert Williams III est allé aux vestiaires à la fin du deuxième quart avec une blessure au poignet gauche, mais il est revenu en seconde période et a terminé avec 10 points et sept rebonds en 17 minutes dans la nuit.

Reportage de l’Associated Press.

