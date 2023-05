Raphaëlle Tousignant réalise ses rêves et entre dans l’histoire.

La joueuse de para-hockey de Terrebonne, au Québec, a récemment été nommée dans l’équipe nationale du Canada pour les prochains championnats du monde, devenant ainsi la première femme à décrocher une place sur l’alignement.

Tout s’enfonce encore pour le joueur de 20 ans.

« Je fais partie de cette équipe mais je ne m’en rends pas encore compte. C’est tellement irréel parce que je voulais ça depuis si longtemps. J’espère que d’ici la fin des championnats du monde, je vais m’en rendre compte », a-t-elle déclaré à CBC Sports en riant.

Ce seront les premiers mondiaux organisés au Canada, qui auront lieu à Moose Jaw, Sask. Les Canadiens débutent leur tournoi lundi contre la Corée. L’événement se déroule jusqu’à dimanche.

La première historique de Tousignant fait partie d’un rêve qu’elle poursuit depuis des années, dans le but ultime de devenir paralympienne. Bien que le para-hockey soit techniquement un sport mixte au niveau paralympique, seules trois joueuses ont déjà participé au tournoi. Tousignant espère être le premier pour le Canada.

REGARDER | Tousignant prêt à entrer dans l’histoire :

Raphaëlle Tousignant devient la première femme à faire partie de l’équipe canadienne masculine de para-hockey sur glace CBC Sports s’entretient avec Raphaëlle Tousignant, son coéquipier Tyler McGregor et l’entraîneur-chef Russ Herrington, avant les Championnats du monde de para-hockey sur glace 2023 à Moose Jaw, Sask.

La volonté de Tousignant de devenir paralympienne a commencé en 2018, mais elle a rapidement rencontré des opposants qui pensaient qu’elle était naïve.

« Mon seul moyen était de faire partie de l’équipe masculine pour y aller; c’est toujours le seul moyen en ce moment. Alors j’ai juste commencé à dire à tout le monde: » Je veux faire partie de l’équipe masculine « … et les gens étaient comme, ‘tu es juste jeune, tu es encore un enfant, tu n’es pas réaliste. Tu es une femme, ce sont des hommes et ils sont bien plus grands' », a déclaré Tousignant.

« J’ai un peu arrêté de dire aux gens que c’était mon rêve. Mais au bout du compte, quand je m’entraînais et quand j’étais en compétition ou en camp d’entraînement avec l’équipe féminine ou l’équipe provinciale, au fond de moi, je savais que je travaillais pour atteindre cet objectif. »

Tousignant, avec Alanna Mah, a pris part au camp de sélection du Canada en septembre dernier à Calgary, marquant seulement la deuxième participation de joueuses. Christina Picton a été la première en 2019.

Elle a été nommée dans l’équipe 2023 après avoir brillé sur la glace le mois dernier au Défi sportif de Montréal, un événement multisports pour athlètes handicapés.

Pionnier du para-hockey

Le pionnier du para-hockey continue de prouver que les sceptiques ont tort.

Le Canada est l’un des meilleurs programmes du sport, remportant six médailles paralympiques et 10 médailles aux championnats du monde, ce qui rend la réalisation révolutionnaire de Tousignant encore plus impressionnante.

« Le talent, les habiletés et l’engagement sont à un niveau plus élevé que jamais », a déclaré le capitaine canadien Tyler McGregor. « Je pense donc que c’est un témoignage de ce qu’elle a fait et du travail qu’elle a accompli et de sa passion pour le sport, mais aussi de vouloir avoir un impact et vraiment faire avancer le côté féminin de notre sport. »

L’entraîneur-chef Russ Herrington est ravi de ce que Tousignant apporte à l’équipe, y compris la capacité de faire du jeu qui l’a aidée à devenir la meilleure joueuse au monde.

« L’important est que Raphaëlle, comme les autres joueuses qui ont été nommées sur la liste, ait mérité sa place dans cette liste finale de 18 athlètes », a déclaré Herrington.

« Elle apporte une fougue et un esprit de compétition sur la glace. Je pense que son QI au hockey et sa conscience spatiale le montrent vraiment. Elle a une excellente vision et la capacité de faire des jeux. Elle communique bien et apporte un très bon esprit.

En plus de ses compétences exceptionnelles, le caractère et le dynamisme de Tousignant l’ont également aidée à entrer dans l’histoire – des traits qui font d’elle un partenaire naturel avec sa nouvelle équipe.

« Je pense que ce qui m’a le plus marqué, c’est sa capacité à relever tous les défis qui se présentent », a déclaré McGregor.

« Ses compétences sont excellentes, mais elle n’est pas prête à reculer devant aucun défi sur la glace. Elle travaille incroyablement fort et vous pouvez voir à quel point elle tient à cœur. »

Le capitaine canadien Tyler McGregor, à droite, est impressionné par la passion de Tousignant pour le jeu, louant la « capacité du joueur de 20 ans à relever tous les défis qui se présentent ». (Dita Alangkara/La Presse canadienne)

Tousignant espère que sa place dans l’équipe nationale contribuera à la croissance du sport féminin, qui progresse vers l’inclusion paralympique. Le sport est régi par le Comité international paralympique par l’intermédiaire de l’organisation mondiale de para-hockey sur glace, qui espère ajouter un tournoi féminin au programme paralympique en 2030.

« Notre plus gros problème en ce moment est que la plupart des pays n’ont pas d’équipe féminine », a déclaré Tousignant.

« J’espère que quand ils me verront jouer [this] semaine, ils vont dire que l’équipe féminine peut être aussi bonne que l’équipe masculine et nous avons vraiment besoin d’une équipe féminine. »

Mais être une pionnière s’accompagne d’une pression majeure, quelque chose que Tousignant surmonte en se concentrant sur ce qui l’a amenée ici – son amour pour le jeu.

« Tout le monde me regarde. Je représente le côté féminin du jeu en ce moment, donc c’est une grosse pression. J’essaie juste de ne pas me concentrer là-dessus », a déclaré Tousignant.

« Je joue à ce jeu parce que je l’aime et que je m’amuse à le faire. Si je ne m’amusais pas, je ne pense pas que je serais ici. »

Concurrent intrépide

S’adapter au niveau physique du hockey paralympique est un obstacle majeur pour tout jeune joueur, homme ou femme, mais Herrington a déclaré que le style de jeu de Tousignant a rapidement effacé toute inquiétude quant à sa capacité à gérer ce côté du jeu.

« Elle ne craint rien de tout cela. Elle va dans toutes les zones dures de la glace, toutes les zones dangereuses, et y va à plusieurs reprises », a déclaré Herrington.

« Elle est prête à accepter cette responsabilité et les abus qu’elle pourrait subir en se rendant dans certaines zones, mais elle veut gagner la rondelle, gagner cette course et arriver la première. »

Tousignant a déclaré que l’équipe l’avait accueillie à bras ouverts.

« C’est nouveau pour moi mais c’est aussi nouveau pour eux, donc nous traversons tous cela avec l’esprit ouvert. Nous voulons tous apprendre ensemble de cette expérience. Tout le monde a été si formidable, si accueillant. Ils me soutiennent, » dit Tousignant.

McGregor et d’autres vétérans canadiens ont également plaidé pour qu’elle fasse partie de l’équipe, sachant qu’elle appartenait aux meilleures joueuses du monde.

Le triple médaillé paralympique comprend exactement ce qu’il faut pour exceller sur la scène internationale, et il a hâte de voir Tousignant avoir un impact.

« Nous sommes tellement chanceux de faire partie de cette histoire et de l’avoir à nos côtés en compétition à Moose Jaw. C’est une jeune fille spéciale et je pense que ce sera incroyable et excitant pour l’avenir du para-hockey féminin au Canada et dans le monde. monde à coup sûr », a déclaré McGregor.

« J’espère que ce n’est que le début de ce qui va arriver pour elle et les autres. »