La place de marché est de retour ! Nous célébrons notre 50e anniversaire : aide-mémoire Marketplace de CBC

Marketplace est de retour – lancement de notre 50e saison marquante

Nous célébrons une réalisation rare à la télévision canadienne — c’est notre 50e saison! Nous avons passé des mois à parcourir des décennies d’épisodes pour vous offrir certains de nos moments les plus incroyables dans une présentation spéciale d’une heure.

De la chanson thème, interprétée en studio par l’icône canadienne Stompin’ Tom Connors, à nos émissions plus récentes examinant le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement en nourriture et en vêtements au Canada. Bien sûr, nous avons arrêté les escrocs, appelant les grandes entreprises et les gouvernements en cours de route.

Mais le plaisir pour nous a été d’interviewer notre tout premier hôte, Joan Watson. Elle a maintenant 90 ans et se souvient des menaces que la série recevrait de la part de groupes qui ne voulaient pas être examinés. C’est une perle qui aide toute notre équipe à connecter ce que nous faisons maintenant avec les origines de Marché. Il s’agit d’avoir votre dos, une phrase que nous avons utilisée comme slogan pour plusieurs de nos épisodes.

Si vous pensez à tous les rebondissements d’un épisode régulier de Marketplace, imaginez que vous regroupez tous les temps forts dans une heure de télévision. Syntoniser MarchéSpécial 50e anniversaire de le vendredi 7 octobre à 20 h (20 h 30 NT) sur CBC TV ou sur Gemme de Radio-Canada.

John Lawford, directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public, affirme que les groupes de consommateurs ont besoin d’un financement accru et stable pour lutter contre les intérêts des entreprises. (David MacIntosh/CBC)

Le spécial Marketplace arrive à un moment où la protection des consommateurs est menacée, selon les experts

Lors de la préparation de notre spécial 50e anniversaire, nous avons projeté des heures et des heures de Marché contenu remontant à 1972, lorsque l’émission a été créée.

“Cela m’a frappé à quel point les politiciens étaient accessibles, à l’époque. Vous voyez Joan [Watson] interviewant le ministre fédéral de la Consommation — ce genre d’accès est extrêmement rare aujourd’hui », dit Marché l’hôte David Common.

Au lieu de cela, dit Common, les demandes d’entretiens se transforment souvent en de longs échanges avec les “gestionnaires” qui peuvent prendre des semaines ou plus pour finalement refuser la demande, ou n’accepter de répondre aux questions que par écrit.

“Il y a eu une baisse constante de la protection des consommateurs au cours des dernières décennies”, a déclaré John Lawford, directeur exécutif du Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC), un organisme à but non lucratif qui agit au nom des consommateurs.

Lawford dit que les politiciens et les entreprises ne se sentent pas obligés de répondre aux questions en partie parce que les Canadiens ne l’exigent pas.

“Il n’y a pas eu de marche de 10 000 personnes sur la Colline du Parlement pour se plaindre des frais de téléphone portable, donc personne au gouvernement ne se sent obligé de faire quoi que ce soit à ce sujet”, dit-il. Lire la suite

À la suite d’un règlement d’un recours collectif plus tôt cette année, les commerçants et autres entreprises au Canada sont désormais autorisés à imposer une surtaxe aux clients qui effectuent des achats avec une carte de crédit. Il avait été interdit aux commerçants de répercuter le coût des transactions avec les fournisseurs de cartes. (Daniel Acker/Bloomberg)

Payer par carte de crédit ? Attendez-vous à voir de nouveaux frais lorsque vous magasinez

Une nouvelle règle est entrée en vigueur jeudi permettant aux détaillants et autres entreprises de facturer aux clients des frais pouvant atteindre 2,4% sur les achats effectués avec des cartes de crédit.

Le changement est le résultat d’un procès de longue date sur la question au Canada. Dans le passé, les magasins devaient donner un pourcentage de chaque vente aux fournisseurs de cartes de crédit pour qu’une transaction se produise. Dans le cadre d’un accord initial, cette charge ne pouvait pas être répercutée sur les clients. Les frais peuvent aller de quelques fractions de point de pourcentage à plus de deux pour cent du prix d’achat sur certaines cartes premium.

Mais dans le cadre d’un règlement, Visa, MasterCard et d’autres fournisseurs de cartes ont accepté de rembourser 188 millions de dollars aux commerçants pour ce que l’on appelle les frais d’interchange facturés aux commerçants au cours de la dernière décennie.

À partir de jeudi, les commerçants doivent donner aux fournisseurs de cartes un préavis de 30 jours de leur intention de commencer à facturer des frais. Ils doivent également indiquer clairement aux clients au moment du paiement qu’il y a un supplément, et qu’il ne peut pas être supérieur à ce qu’ils paient eux-mêmes.

Enfin, la surtaxe sera plafonnée à 2,4 %. Mais les règles ne seront pas en vigueur au Québec, car ce type de frais est interdit en vertu de la Loi sur la protection du consommateur de la province. Lire la suite

Certains médicaments pour enfants, dont le Tylenol pour enfants, sont rares. (Ben Nelms/CBC)

Vous ne trouvez pas de médicaments pour réduire la fièvre des enfants ? Voici quelques conseils sur ce qu’il faut faire

Beaucoup d’entre nous ressentent des problèmes de chaîne d’approvisionnement alors que la saison du rhume et de la grippe s’intensifie et que les parents inondent les sites de médias sociaux à la recherche de médicaments contre la fièvre pour leurs jeunes.

Les pédiatres et les pharmaciens exhortent les parents à ne pas paniquer : il existe des options.

“Je pense que nous devons toujours nous rappeler que la très grande majorité des fièvres chez les jeunes enfants vaccinés qui étaient auparavant en bonne santé sont causées par des virus et qu’elles disparaissent d’elles-mêmes”, a déclaré la Dre Sarah Reid, qui travaille à l’Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario.

Reid a déclaré qu’il était important que les parents sachent que la fièvre est un signe que le système immunitaire fonctionne. Ce qui est plus important que la lecture sur le thermomètre, dit-elle, c’est l’apparence et l’interaction de l’enfant lorsque la fièvre est traitée.

Mina Tadrous, professeure adjointe à la faculté de pharmacie Leslie Dan de l’Université de Toronto, conseille de parler à votre pharmacien d’autres options de médicaments.

“En guise de sauvegarde, si vous n’êtes pas en mesure d’obtenir les formulations disponibles, il existe des moyens pour les pharmaciens de composer des solutions”, a déclaré Tadrous, ajoutant que de nombreux pharmaciens, mais pas tous, offrent un service de préparation.

À plus long terme, les chaînes d’approvisionnement se rattraperont et il n’est pas nécessaire de stocker des médicaments à la maison car cela peut contribuer à l’hystérie, a déclaré Tadrous. Lire la suite

Que se passe-t-il d’autre ?

L’UE va de l’avant avec des plans visant à normaliser les chargeurs de téléphone d’ici 2024

Les ports de charge pour les appareils portables devront tous être USB-C. Désolé Pomme !

Vous ne savez pas où habiter quand vous ne trouvez pas de location abordable ? Cette femme essaie son SUV

Et elle n’est pas la seule.

Allons-nous vers une récession ?

Le journaliste économique de CBC, Pete Evans, explique à Front Burner si une récession est proche et le rôle que jouent les banques centrales.

