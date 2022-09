Plus tôt en 2022, le Chili a déclaré que l’Équateur avait décroché une place pour la Coupe du monde en utilisant un joueur inéligible.

Le Chili a affirmé que l’Équateur avait récolté un total de six points contre le Chili lors de matchs où le joueur Byron Castillo était apparu. Cependant, au cours de l’été, la FIFA a rejeté les affirmations du Chili. Par conséquent, l’Équateur a conservé sa place en Coupe du monde, tandis que le Chili a fait appel de la décision avant Qatar 2022.

Avant l’audience de la réunion d’appel de jeudi tenue par la FIFA, un journal britannique Le courrier quotidien a publié de nouvelles preuves. Fait remarquable, cette information sort quelques jours seulement avant la décision officielle sur le cas de Byron Castillo. Il semble probable que les nouvelles révélations révélées par le journal feront partie des délibérations.

La plupart des problèmes se résument à la documentation, un problème soulevé pour la première fois alors que Castillo tentait de transférer entre deux clubs équatoriens. Le transfert s’est effondré en raison d’« irrégularités » dans la documentation. En fait, l’un des clubs impliqués dans le transfert a été suspendu pour avoir bénéficié des documents falsifiés des joueurs.

Ces problèmes pourraient à nouveau hanter Castillo et l’Équateur.

La Coupe du monde équatorienne rêve dans les airs

Le plus gros élément de preuve qui est sorti ces derniers jours est une interview que Castillo a eue il y a quatre ans. Dans l’interview, le joueur fait effectivement des aveux sur ses documents falsifiés. Alors que l’Équateur affirme qu’il est citoyen équatorien, ses documents et ses aveux indiquent qu’il est né à Tumaco, en Colombie. De plus, alors que les documents précédents indiquaient qu’il était né en 1998, cette nouvelle confession fait dire à Castillo qu’il est né en 1995.

Le Chili a réussi à trouver à la fois une inscription de baptême avec le nom de Castillo. De plus, il a vérifié l’acte de naissance de Castillo auprès du registre colombien. Le certificat de naissance potentiellement falsifié de Castillo pour l’Équateur n’a pas été reconnu par le registre d’état civil du pays.

N’oubliez pas non plus que l’Équateur affirme avoir mené une enquête et n’avoir rien trouvé d’anormal. Les conclusions de la FIFA remettraient en question toute la Fédération équatorienne de football. L’enregistrement de l’interview de Castillo ainsi que les découvertes concernant les documents pourraient faire des dégâts considérables.

Le Chili à la Coupe du Monde ?

La raison pour laquelle le Chili est le fer de lance de cette enquête est que le Chili recevrait une paire de victoires par forfait 3-0 si la FIFA considère cela comme le verdict. Le différentiel de points et de buts qui s’ensuivrait verrait le Chili passer de la septième place lors des qualifications pour la Coupe du monde de la CONMEBOL à la quatrième place. C’est suffisant pour une place garantie dans les phases de groupes de la Coupe du monde du Qatar.

Pour ajouter au drame, le fait que l’Équateur est sur le point de jouer le premier match de la Coupe du monde. L’Équateur affrontera les hôtes, le Qatar, le 20 novembre à 14 h HE sur FOX. Cependant, si cela ne tient pas, la FIFA doit décider si le Chili prend simplement cette place ou si une autre équipe comble le vide.

