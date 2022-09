La place d’Angleterre de Harry Maguire en danger après avoir abandonné l’ordre hiérarchique de Manchester United

Harry Maguire a été abandonné par Manchester United alors qu’il était le capitaine de son club et le défenseur le plus cher de l’histoire du football.

La grande question maintenant : comment cela affectera-t-il sa place dans l’équipe d’Angleterre avant la Coupe du monde ?

L’entraîneur anglais Gareth Southgate a précédemment déclaré qu’il avait du mal à sélectionner des joueurs de son équipe s’ils ne figurent pas dans leurs clubs. Et Maguire n’a qu’à regarder certains de ses coéquipiers à United – Marcus Rashford, Jadon Sancho, Luke Shaw – pour voir que Southgate a souvent été fidèle à sa parole.

Maguire pourrait s’avérer être un cas différent.

Premièrement, Maguire pourrait maintenant être derrière Lisandro Martinez et Raphael Varane dans l’ordre hiérarchique des défenseurs centraux à United, mais il aura toujours des minutes – peut-être la plupart des semaines avant la Coupe du monde – en raison de l’implication de l’équipe dans l’Europa. League, lorsque le manager Erik ten Hag tournera probablement. Cela donne à Maguire au moins six matches, si les blessures le permettent, sinon plus si Martinez et Varane ont eux-mêmes des problèmes de forme physique.

Ensuite, il y a les options de Southgate au centre du dos, qui ne sont pas nombreuses.

Il y a John Stones, qui n’est pas exactement un partant garanti à Manchester City étant donné que les champions de Premier League ont maintenant cinq défenseurs centraux dans leur équipe. Conor Coady a récemment quitté Wolverhampton, où il avait perdu sa place, pour rejoindre Everton en difficulté, et Tyrone Mings a été lâché par Aston Villa en début de saison pour retrouver récemment sa place à cause de blessures.

Marc Guehi de Crystal Palace et Fikayo Tomori de l’AC Milan ont été dans et hors des équipes anglaises au cours de la dernière année, mais ni l’un ni l’autre n’est actuellement un joueur sur lequel Southgate peut compter.

Maguire pourrait donc être en sécurité pour le moment, d’autant plus qu’il a été un habitué de Southgate pendant le mandat de l’entraîneur en Angleterre. Après tout, il y a seulement 14 mois, Maguire a été sélectionné dans l’équipe du tournoi pour le Championnat d’Europe par les observateurs techniques de l’UEFA.

Son stock à United a chuté depuis lors, cependant, son dernier départ le voyant avoir l’air assiégé dans la défaite 4-0 de l’équipe à Brentford qui a déclenché une crise dans le plus grand club d’Angleterre. Ten Hag s’est associé à Varane et Martinez à chaque match depuis et United en a remporté quatre de suite, ne concédant qu’un seul but.

Maguire, qui a quitté Leicester pour United pour 80 millions de livres (puis 97 millions de dollars) – un record du monde pour un défenseur – en 2019, était de nouveau sur le banc lors de la victoire 3-1 contre Arsenal dimanche et est entré en jeu à la 80e minute en remplacement de Martinez . Presque immédiatement, Maguire a reçu un carton jaune pour une faute maladroite et a semblé tremblant tout au long de son bref passage sur le terrain.

La défense centrale est soudainement une énorme préoccupation pour Southgate à 10 semaines de la Coupe du monde au Qatar.

Attendez-vous néanmoins à ce que le nom de Maguire soit présent lorsque la prochaine équipe d’Angleterre sera nommée pour les matches de la Ligue des Nations contre l’Italie et l’Allemagne à la fin du mois.

