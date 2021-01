À quand remonte la dernière fois que vous avez commandé une part de pizza chaude au fromage? Il est fort probable que de nombreuses personnes dans le monde en aient commandé assez fréquemment, y compris l’Inde. Ce n’est pas seulement une exagération, mais plutôt un fait qui est étayé par la recherche.

Selon la société britannique de comparaison d’assuranceArgentPlage, La pizza est devenue l’un des aliments à emporter les plus commandés dans le monde. Des pays comme l’Inde, l’Argentine, l’Égypte, la France, la Finlande, le Maroc, l’Espagne, l’Allemagne et la Corée du Sud font partie des pays qui, selon MoneyBeach, commandent le plus la pizza comme plat à emporter.

Après la pizza, c’est la cuisine chinoise qui a eu la plupart de ses admirateurs aux États-Unis, en Chine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Népal, au Sri Lanka, au Chili, en Bolivie, au Nigeria, au Ghana entre autres. Les résultats de la recherche sont basés sur les données de recherche globale de Google. MoneyBeach, dans sa déclaration, a déclaré avoir utilisé les données de recherche mondiale de Google pour suivre combien de personnes recherchaient divers choix alimentaires et sur cette base, ils en ont tiré ce dont le monde avait le plus besoin en 2020.

La pizza était la recherche la plus populaire dans 44 pays, ce qui montre clairement à quel point l’aliment d’origine italienne est le plat le plus aimé et le plus recherché. Selon History.com, la pizza, comme on l’appelle aujourd’hui, a été inventée par la classe ouvrière de la région italienne de Naples au XVIIIe siècle. C’était un plat facile à préparer et à consommer avec un peu de garniture sur du pain plat. Maintenant, la pizza n’est pas seulement un plat à succès en Italie, elle a été révolutionnée et est devenue une version différente de celle du pays où elle est allée. Des garnitures d’ananas aux pizzas végétaliennes, les pizzas du XVIIIe siècle ont parcouru un long chemin dans un monde globalisé. Les chaînes de livraison de pizzas comme Dominos et Pizza Hut l’ont encore rendue économique et accessible à ses consommateurs du monde entier.

Après Pizza, l’étude de MoneyBeach a révélé que la nourriture chinoise était le deuxième article le plus recherché sur Google et était également un succès dans son pays d’origine, la Chine. Au total, 29 pays avaient la nourriture chinoise comme principale recherche sur Google en 2020. Le troisième plat le plus recherché était directement du Japon, les fabricants de sushi. Sushi était la principale recherche Google dans dix pays, dont le Brésil, le Japon, le Mozambique, la Suède, le Vietnam, l’Ukraine, la Roumanie, entre autres.

Après la pizza, le chinois et le sushi, les dix autres plats principaux inclus, les plats de base britanniques Fish and Chips, le poulet frit, les tacos indiens, coréens, thaïlandais, tapas et mexicains.