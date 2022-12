La pizza de style Detroit arrive à Algonquin avec un nouveau restaurant, Pizza Pushers – Shaw Local

Les propriétaires d’une nouvelle pizzeria de style Détroit à Algonquin, Pizza Pushers, espèrent se tailler une place parmi les options de taverne et de plats profonds avec les tranches carrées de Motor City.

“Ce n’est pas facile d’apporter un produit régional dans une partie du pays qui a déjà deux styles distincts de pizza”, a déclaré le copropriétaire Harry Canelos.

Le restaurant a eu une ouverture en douceur le mois dernier et, évitant les médias sociaux ou tout autre marketing, Canelos et ses partenaires commerciaux, Jamie Trakas et Chilo Lagunes, ont plutôt travaillé à perfectionner leur métier, à embaucher et à former du personnel et à développer lentement le bouche à oreille de ceux qui tombent sur le restaurant, situé juste au sud de l’intersection de la route 31 et de la rue Main.

“Si cela ne tenait qu’à moi, nous n’installerions même pas de pancarte”, a déclaré Canelos en plaisantant.

Un exemple de la pizza au pepperoni à la Detroit servie chez Pizza Pushers, un nouveau restaurant à Algonquin spécialisé dans le favori de Motor City. (Aaron Dorman)

La pizza de style Detroit se caractérise par sa forme carrée ou rectangulaire – cuite dans une poêle utilitaire industrielle conçue pour contenir de petites pièces dans les usines, la Detroit Free Press a rapporté – fromage brick et garnitures « à l’envers », avec la sauce dessus.

Cependant, la clé d’une bonne pizza, de style Detroit ou autre, est la pâte, a déclaré Canelos, et pour le style Detroit, elle doit être légère et moelleuse.

“Vous pouvez acheter du bon fromage, des tomates, de la sauce, du pepperoni, mais si vous ne faites pas de pâte de qualité, votre pizza ne pourra jamais dépasser” assez bonne “”, a déclaré Canelos.

Pizza Pushers utilise une base de focaccia crue pour la pâte, qui est levée à température ambiante le matin, a déclaré Canelos. Il arrive tôt le matin pour faire deux lots, un identique à la veille et un avec des ajustements mineurs à des variables comme la levure ou la température de l’eau, pour voir ce qui fonctionne le mieux.

Les copropriétaires Harry Canelos et Jamie Trakas présentent une pizza au pepperoni à la Detroit dans la cuisine de Pizza Pushers, un nouveau joint à Algonquin qui se spécialise dans les offres de Motor City. (Aaron Dorman)

“C’est de la science”, a déclaré Canelos.

Les trois copropriétaires ont des décennies d’expérience dans le secteur de la restauration, a déclaré Canelos, mais c’est la première fois qu’ils dirigent une entreprise de pizza uniquement.

Canelos, originaire de Chandler, en Arizona, exploitait auparavant un camion à pizza mobile, Quadro, qui servait des pizzas hybrides New York-Detroit, bien que Canelos ait déclaré qu’il n’avait jamais utilisé le label “Detroit” de peur d’être appelé par les greffes de Motor City.

Le camion a été nommé l’un des 100 meilleurs restaurants de la région par le Phoenix New Times.

Actuellement, Pizza Pushers propose une demi-douzaine de variétés de pizzas au menu. En plus des choix traditionnels tels que le pepperoni, le fromage et les légumes, il sert le “Hell Raiser”, plus épicé, avec des jalapeños marinés et du miel chaud, et le “Winston Wolf”, qui a pour base une sauce à la crème de vodka.

“Je pense que le style de Detroit est durable”, a déclaré Canelos. « C’est un bon produit. Il a l’air d’être lourd, mais il mange léger. Les gens aiment ça.

Pizza Pushers est situé au 644 S. Main St. à Algonquin. Pour plus d’informations, appelez le 779-247-9958.