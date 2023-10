La Pixel Watch originale reçoit également Wear OS 4

Google a annoncé aujourd’hui que la Pixel Watch originale recevrait Wear OS 4 « plus tard cette année ». Nous savions déjà que la nouvelle Pixel Watch 2 sortirait avec Portez OS 4 mais il sera également disponible pour le modèle 2022.

Dans un récent annonce réalisés par l’entreprise, ils ont établi que le Wear OS 4 « est désormais stable ». Il est temps que le système d’exploitation soit disponible pour la Pixel Watch étant donné qu’il a déjà été déployé pour les Galaxy Watch 5 et Watch 4.

Google a mis en évidence quelques fonctionnalités que Wear OS 4 va offrir. Cela permettra aux utilisateurs de transférer la montre sur un nouveau téléphone afin de ne pas avoir à se soucier de la réinitialisation d’usine. De plus, les tuiles ont a fait l’objet d’une refonte avec quelques animations, et il existe une nouvelle fonctionnalité Watch Face Format développée en collaboration avec Samsung. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de concevoir l’apparence des cadrans de montre sans se soucier des optimisations de code ou des performances de la batterie. Le Wear OS prend en charge toute la logique requise pour le rendu du cadran de la montre.

Nous ne savons pas quand exactement nous pouvons nous attendre à ce que le nouveau système d’exploitation soit disponible. En fait, dans un autre récent annonceGoogle a déclaré qu’il ne déploierait plus ses mises à jour, y compris les suppressions de fonctionnalités et les correctifs de sécurité, le premier lundi de chaque mois, car ça l’a toujours été. Au lieu de cela, ils les relâcheront lorsqu’ils seront prêts. Hvoici ce qu’ils en ont dit :

Nous avons également étudié la manière dont nous pouvons fournir de manière cohérente des mises à jour de la plus haute qualité et les mieux testées aux utilisateurs de Pixel. Dans le cadre de cet effort, nos mises à jour de sécurité, corrections de bogues et mises à jour de fonctionnalités ne seront pas déployées à un jour spécifique chaque mois. Au lieu de cela, nous déploierons les mises à jour dès qu’elles auront terminé les tests nécessaires pour garantir qu’elles améliorent l’expérience de tous les clients Pixel.