La Pixel Watch originale de Google bénéficie d’une baisse de prix de 70 $

Avec l’introduction de la Pixel Watch 2, Google a mis en œuvre ce qui devrait être une baisse de prix permanente pour la Pixel Watch d’origine. Si vous n’aimez pas utiliser les technologies les plus récentes et que vous préférez économiser un joli centime sur l’appareil de l’année dernière, ce qui reste une option solide, cela devrait être une bonne nouvelle.

Le prix d’un modèle Wi-Fi uniquement est désormais indiqué à 279 $, en baisse par rapport à son prix initial de 349 $. Si vous avez besoin du LTE, le prix est désormais de 329 $, ce qui est en baisse par rapport au coût initial de 399 $. Dans l’ensemble, ce sont de belles réductions de prix.

Vous trouverez probablement ces prix mis à jour partout à l’avenir, mais nous sommes allés de l’avant et avons établi un lien vers Best Buy et Google Store si vous souhaitez en acheter un. Best Buy en a quelques-uns en magasin si vous n’avez pas de patience pour l’expédition.

Allez-y.