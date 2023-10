La Pixel Watch d’origine doit attendre la mise à jour de Wear OS 4

Il est possible que vous ayez regardé le dévoilement de la Pixel Watch 2 hier et que vous ayez dit : « Cool, je vais m’en tenir à ma Pixel Watch d’origine. » Et c’est bien ! Nous n’avons pas tous besoin de passer aux nouvelles choses brillantes chaque fois que de nouvelles choses brillantes apparaissent. Mais si vous décidez de renoncer à la nouvelle Pixel Watch 2, vous vous demandez peut-être quand votre propre Pixel Watch verra le logiciel de la nouvelle montre de Google. La réponse n’est pas si claire.

La nouvelle Pixel Watch 2 fonctionne directement sous Wear OS 4, tout comme les nouvelles montres Galaxy Watch 6 de Samsung. Samsung a également récemment publié des mises à jour Wear OS 4 pour ses anciennes gammes Watch 5 et Watch 4, mais la Pixel Watch d’origine de Google est toujours sur l’ancien Wear OS 3. Pourquoi ? Eh bien, nous ne savons pas.

Hier, dans le cadre du dévoilement de la Pixel Watch 2, Google a publié un article de blog sur le Blog des développeurs Android intitulé « Wear OS 4 est désormais stable et disponible sur Google Pixel Watch 2 ! » C’est une façon étrange de le présenter, non ? Wear OS 4 est disponible sur les montres Samsung depuis au moins août, et d’autres ont reçu des mises à jour ces dernières semaines. Cela signifie-t-il que Samsung a livré une version bêta de Wear OS 4 ou que disons-nous ici ?

J’essaierai d’éviter de sombrer dans ce trou et de me concentrer plutôt sur la stabilité des choses ! Donc, comme Wear OS 4 est « stable », cela devrait, espérons-le, signifier qu’il est prêt pour la Pixel Watch d’origine à tout moment. Dans cet article de blog ci-dessus, Google explique vaguement ce que devrait être cette chronologie pour la Pixel Watch d’origine en disant ce qui suit :

« Plus tard cette année, les Pixel Watches recevront une mise à jour du système vers Wear OS 4, élargissant ainsi le nombre d’utilisateurs pouvant profiter des capacités de votre application sur le dernier logiciel. »

C’est donc ce que nous savons. La Pixel Watch originale devrait recevoir Wear OS 4 « plus tard cette année ». J’aimerais pouvoir vous en dire plus, mais c’est vraiment tout ce que nous savons.