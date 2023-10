La Pixel Watch de Google tombe à seulement 280 $ après le lancement de la Watch 2

La Google Pixel Watch est une excellente montre intelligente et même si la Pixel Watch 2 récemment dévoilée est là pour prendre sa place, l’original reste une excellente option, surtout avec cette réduction qui fait baisser le prix. à seulement 280 $.

Cela représente une réduction de 70 $ sur le prix demandé initial de 350 $ et de plus, même s’il n’est pas clair si la réduction restera sur Amazon pendant son événement Prime Day d’octobre ou si elle sera encore plus de courte durée. Quand cela aura lieu, nous ne le savons malheureusement pas encore. Manqué? Ne vous inquiétez pas, il existe de nombreuses offres de montres intelligentes Prime Day d’octobre.

La Google Pixel Watch est dotée de toutes les fonctionnalités de montre intelligente et de suivi de la condition physique que vous attendez d’un appareil portable moderne. Cela inclut le suivi de vos activités, des calories brûlées et bien plus encore grâce à l’intégration Fitbit. Les fonctionnalités de santé se poursuivent avec la surveillance de la fréquence cardiaque qui inclut les capacités Afib et ECG pour vous assurer que vous savez ce que fait votre cœur.

Du côté intelligent, vous bénéficierez d’applications qui vous aideront à rester connecté lors de vos déplacements, notamment en envoyant et en recevant des messages et des e-mails, sans oublier les paiements sans contact. Les instructions détaillées via Google Maps vous aideront à vous rendre là où vous devez aller, tandis que le SOS d’urgence donne à votre montre le pouvoir d’appeler à l’aide si vous en avez besoin.

Ce prix spécial est actuellement disponible sur une variété de combinaisons de couleurs, mais pas sur toutes. Les variantes compatibles cellulaires sont constater des économies similaires, aussi. Assurez-vous de sélectionner celui que vous préférez et de confirmer le prix avant de passer votre commande.