La Pixel Watch de Google coûterait 350 $

Google tant attendu La montre Pixel coûtera à partir de 350 $ pour la version Bluetooth et Wi-Fi, selon un rapport lundi. La version cellulaire coûterait 50 $ de plus, à 400 $.

La Pixel Watch sera également disponible en noir, argent et or, a rapporté 9to5Google. Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La Pixel Watch devrait être lancée à un Événement Google le 6 octobre. Google Le PDG Sundar Pichai a été aperçu portant ce qui semble être la prochaine montre intelligente lors d’un discours lors d’un événement plus tôt en septembre.

La montre sera lancée aux côtés de la Pixel 7 téléphoner. Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que la première montre intelligente de Google aura un visage rond avec un design en forme de dôme et un verre qui semble se courber sur les bords, et est faite d’acier inoxydable recyclé. Il fonctionnera sur Google Porter le système d’exploitation et ne sera compatible qu’avec les appareils Android.

