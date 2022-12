La Pixel Watch de Google continue de gagner

Passer deux mois avec un appareil est plus que suffisant pour apprendre ses particularités, ce que vous pouvez aimer ou ne pas aimer à son sujet, ce genre de choses. J’en suis à ce stade avec la Google Pixel Watch, qui est à mon poignet depuis le jour de sa sortie et qui ne s’est détachée que pendant quelques jours où j’ai testé certaines des anciennes eaux que j’aimais avant de revenir.

Pour terminer l’année, j’ai pensé vous donner une mise à jour sur la vie avec la Pixel Watch, car nous sommes bien au-delà de l’étape de la lune de miel et dans une zone où il pourrait être difficile de s’en séparer. En fait, je pense que la Pixel Watch est bel et bien là pour rester.

La taille est tellement juste

Il y a une partie de moi qui croit toujours que Google aurait dû expédier la Pixel Watch en deux tailles, car certaines personnes opteraient certainement pour une montre plus grande pour des raisons de style et parce que cela signifierait probablement une batterie interne plus grande. Mais ils ne l’ont pas fait et nous ont plutôt donné un boîtier de montre qui mesure environ 41 mm. C’est une taille de montre parfaite pour moi, ce que je ne peux pas dire pour la plupart des smartwatches. La plupart sont beaucoup trop grands.

Lorsque la Pixel Watch est arrivée pour la première fois, j’ai vu beaucoup de réactions concernant sa taille. Un certain nombre de nos lecteurs l’ont jugé trop petit pour leurs poignets virils et qu’il ne pouvait tout simplement pas fonctionner pour eux. Je suppose qu’ils étaient simplement habitués à une montre surdimensionnée et ne lui ont pas donné assez de temps pour vraiment l’apprécier. Porter une montre qui s’adapte correctement à votre poignet est presque inconnu dans l’espace smartwatch.

La Pixel Watch se place sur votre poignet comme une montre classique. Il ne pend pas sur les côtés, ajoute un pouce de volume qui peut être cogné sur les cadres de porte ou d’autres objets, et il ne gênera pas.

En fait, j’ai lancé mon Garmin 955, ma Galaxy Watch 5 Pro et mon Apple Watch Ultra au cours des deux dernières semaines pour voir si la Pixel Watch était toujours pour moi ou s’il était temps de revenir à mes anciens favoris. Ce sont toutes des montres massives et je ne pourrais pas le faire. Il y a d’autres raisons pour lesquelles je suis revenu en courant que j’aborderai dans une seconde, mais la taille était là comme une raison majeure.

J’ai essayé de m’enfuir et je suis revenu

Comme je l’ai dit des dizaines de fois maintenant, je m’ennuie facilement et j’aime changer d’appareil ou de montre régulièrement. Ma femme se plaint que Google Maps n’affiche pas ma position assez souvent parce que j’ai tendance à prendre un téléphone différent tous les quelques jours et à oublier de “corriger” mon partage sur ce nouvel appareil. C’est un problème – je l’admets.

Il y a quelques semaines, j’ai décidé qu’il était temps de faire une pause avec la Pixel Watch et d’utiliser une Apple Watch pendant un certain temps. J’ai duré quelques jours, principalement parce que j’en avais encore marre de mon iPhone (les notifications et le clavier me feront toujours chier) et parce que je pense que l’application de suivi d’activité ou de fitness d’Apple est nulle. Je suis ensuite parti avec mon Garmin Forerunner 955, l’amour de ma vie estivale active. Cela a duré presque une semaine, mais quelque chose à propos de son interface utilisateur pas jolie m’a dérangé, je ne pouvais pas retomber amoureux de tous les boutons physiques, et c’est aussi énorme.

Je pense surtout, cependant, que je suis revenu à la Pixel Watch parce que je l’aime bien. J’aime la taille, que j’ai déjà expliquée. J’aime l’intégration Fitbit. J’aime la façon dont il présente les notifications pour la plupart. Il a l’air pointu au poignet. C’est un gadget, mais aussi une montre – et votre garçon aime une montre propre. Il complète mon Pixel 7 et me donne presque la sensation d’un frère qui est tout à fait sur les écosystèmes Samsung ou Apple. Cela fonctionne pour moi.

La durée de vie de la batterie est bonne et la même

J’ai l’impression que chaque mise à jour de Pixel Watch nécessite une mention de la batterie, alors c’est parti. L’autonomie de la batterie de ma Pixel Watch n’a pas changé. Cela me permet toujours de passer facilement une journée entière qui comprend un entraînement et un suivi du sommeil. J’ai l’habitude de l’enlever tous les matins vers 9h ou 10h pour le charger environ 45 minutes avant de le remettre.

Est-ce que j’aimerais que ça dure 3-4 jours ? Ouais, bien sûr. Je savais que ce ne serait pas le cas et je me suis maintenant adapté à la vie qui comprend le chargement d’une montre en plus de mon téléphone. Ce n’est pas la meilleure situation de tous les temps, mais c’est celle que je suis prêt à accepter (pour l’instant) car j’apprécie le reste de ce que la montre offre.

La situation de la bande s’améliore avec des connecteurs d’adaptateur magiques

Dans mon article de 30 jours, j’ai expliqué à quel point la situation du groupe avait vraiment besoin d’aide. Google a utilisé un système de connexion de bande propriétaire sur la Pixel Watch qui limitait considérablement les options de bande. J’ai acheté tous les groupes de Google pour les essayer tous et je n’aime vraiment que le groupe actif, mais le groupe le plus important que j’ai pris était l’option en cuir à 80 $, car il comprenait des connecteurs d’adaptateur qui me permettaient de fixer n’importe quel groupe de 20 mm de mon choix.

Il y a une semaine, j’ai partagé une poignée de connecteurs d’adaptateur vendus séparément qui peuvent maintenant être trouvés sur Amazon et j’en ai reçu quelques-uns. L’arrivée de ces connecteurs est importante, car vous pouvez obtenir un ensemble pour environ 12 $, puis attacher également la bande de votre choix. Au lieu de dépenser 80 $ comme je l’ai fait, vous n’avez même pas besoin de dépenser 20 $ de temps en temps, puis votre propre bande de 20 mm peut être attachée.

Je n’ai pas d’avis approfondi à partager sur les connecteurs que j’ai reçus, mais je dirai que les versions argentée et noire que j’ai achetées ont toutes un peu de mouvement ou de jeu. La connexion est solide et ils ont l’air super sympa, mais ils n’ont pas tout à fait le même ajustement que vous trouvez chez Google. Cela ne veut pas dire que j’ai peur qu’ils se détachent ou qu’ils se tortillent excessivement, je signale simplement que le fabricant de ceux-ci doit resserrer les choses. Dans l’ensemble, je suis assez impressionné par eux. Les deux options que j’ai achetées peuvent être trouvées ici et ici.

J’ai encore besoin de quelques modifications logicielles

Cela dit, j’ai encore besoin de quelques modifications de la part de Google. Je peux écrire cela séparément, mais j’ai quelques plaintes concernant les fonctionnalités manquantes que l’on trouve souvent sur d’autres montres et qui amélioreraient vraiment la qualité de vie globale.

D’une part, j’ai besoin que Google ajoute une fonctionnalité à l’application Pixel Watch qui envoie un ping à mon téléphone lorsque la montre a fini de se charger. Je ne peux pas croire que ce n’est pas déjà inclus, mais ce n’est pas le cas. L’idée ici est que puisque je dois charger ma montre tous les matins et que le processus de charge est un peu lent, ce serait bien de recevoir une notification indiquant qu’il est terminé si je devais laisser la montre en charge dans une autre pièce.

J’ai toujours besoin d’une option pour que les notifications réveillent la montre lorsqu’elles arrivent. Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai été au milieu de quelque chose, j’ai senti un bourdonnement sur mon poignet, je n’ai pas pu tourner suffisamment mon poignet pour réveiller correctement la montre, puis manquer la notification au moment où je l’ai fait se réveiller. Au lieu de cela, Google devrait me donner une option pour que les notifications réveillent l’écran, tout comme Samsung.

Lorsqu’une notification apparaît sur ma montre, je dois pouvoir agir plus facilement. Le meilleur exemple que je puisse donner est celui d’un e-mail qui arrive via Gmail. Si vous voyez une notification, elle développe l’intégralité de l’e-mail et vous oblige à faire défiler l’ensemble avant de pouvoir cliquer sur “Archive”. Au lieu de cela, je devrais voir une version condensée ou avoir la possibilité d’archiver d’abord ou de taper pour voir l’intégralité. Cela devrait être une chose personnalisable pour tout le monde en fonction de leurs préférences.

Et enfin, j’aimerais vérifier les mises à jour et les lancer via l’application Pixel Watch sur mon téléphone. En plus de cela, si je mets à jour alors que la montre est sur son chargeur, elle devrait m’indiquer sur mon téléphone lorsque la mise à jour est terminée.

D’accord, nous reviendrons dans quelques semaines, à moins que quelque chose ne change.