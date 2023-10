La Pixel Watch 2 de Google sort de la boîte

La Pixel Watch 2 est à mon poignet depuis une semaine complète et ma liste de notes n’a fait que s’allonger. J’ai testé le suivi du sommeil, je l’ai soumis à plusieurs séances d’entraînement et j’ai effectué des tests de batterie pendant des jours avec un affichage permanent. sur et désactivé. J’ai fait de mon mieux pour le faire passer de 100 % à zéro et revenir en arrière, régler quelques minuteries, tourner la nouvelle couronne, passer au nouveau bracelet Sport et, finalement, j’essaie toujours de voir si cette montre présente les améliorations nécessaires. par rapport à l’original pour en faire un appareil que nous pouvons vraiment recommander.

Eh bien, je travaille toujours sur tout cela et je veux continuer à tester. Alors, désolé les amis, mais je n’ai pas d’avis sur la Pixel Watch 2 pour vous aujourd’hui, tout comme nous n’avons pas d’avis sur la Pixel 8. Nous aimons continuer à tester, à tester et à utiliser, de sorte qu’une fois nos critiques prêtes, nous ayons vraiment vécu avec ces appareils pendant suffisamment de temps pour trouver des bizarreries et des problèmes et voir si la caméra peut fonctionner comme nous en avons besoin.

Pour aujourd’hui, je vais vous proposer à la place ce déballage de la Pixel Watch 2. Je sais que ce n’est pas ce que tu voulais, mais tu devras simplement le prendre et partir.

Bientôt des critiques !