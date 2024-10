La Pixel Watch 2 a battu Apple en termes de fonctionnalités de sécurité – et c’est 80 $ de réduction pour Prime Day

Matthieu Miller/ZDNET

Pour ceux qui utilisent des téléphones Google Pixel, cette offre est faite pour vous. Le Google Pixel Watch 2 Ce n’est peut-être pas le modèle le plus récent, mais il offre néanmoins une multitude de fonctionnalités intéressantes. La montre coûte généralement 250 $, mais Amazone a baissé le prix à seulement 170 $ pour le Prime Day d’octobre.

Lorsque Matthew Miller de ZDNET a examiné la Pixel Watch 2, il a noté que les capteurs de l’appareil avaient été considérablement améliorés par rapport au premier modèle. Il dispose également d’un GPS amélioré, qui coïncide avec le capteur de fréquence cardiaque car il vous donne des alertes de rythme et de fréquence cardiaque.

Test : Google Pixel Watch 2

Le plus grand avantage de la Pixel Watch 2 réside dans ses fonctions de sécurité. Miller déclare : « L’une des meilleures fonctions de la Pixel Watch 2, qui surpasse même l’Apple Watch, est l’accent mis sur la sécurité… Avec la fonction de contrôle de sécurité de la Google Pixel Watch 2, vous pouvez définir une minuterie d’enregistrement à chaque fois que vous le souhaitez. vous vous déplacez d’un point A à un point B et souhaitez que vos contacts d’urgence soient informés en cas de problème.

Par rapport à Apple, les fonctions de sécurité de la Pixel Watch semblent plus pratiques et moins passives, a-t-il noté. La montre dispose également d’alertes SOS et de détection d’urgence, similaires à celles d’Apple.

Si vous recherchez une montre intelligente simple avec des capteurs précis et d’excellentes fonctionnalités de sécurité, assurez-vous de vous procurer une Google Pixel Watch 2 pendant les Prime Big Deal Days d’Amazon.