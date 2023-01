La Pixel Tablet Pro de Google obtient un nom et des spécifications claires

Aujourd’hui est un jour de clarté autour d’un modèle de tablette Pixel “Pro” qui, selon la rumeur, nous a amenés à remettre en question la stratégie de Google concernant les tablettes. Comme s’il n’était pas assez difficile de vendre des tablettes Android, vendre des modèles bas et haut de gamme semblait être une décision étrange pour commencer une rentrée dans l’espace. Eh bien, grâce à un nouveau rapport très amusant, nous pensons maintenant que Google ne fabrique qu’une seule tablette, ce modèle “Pro”. Bien que cela ne s’appellera probablement pas ainsi.

Reportage continu par Kuba Wojciechowski sur Twitter a jeté un nouvel éclairage sur la prochaine tablette Pixel de Google et pourquoi il y avait cette confusion initiale autour d’un modèle “pro”. Ils nous avaient précédemment dit que Google travaillait sur deux versions de la tablette Pixel sous les noms de code “tangor” et “tangorpro”. Il s’avère que cet appareil “tangor” d’origine était une tablette Pixel avec la puce Tensor de première génération et aurait depuis été annulé. Le « tangorpro » est un appareil avec Tensor G2 qui l’a remplacé. En d’autres termes, nous en sommes à un seul modèle de tablette Pixel en cours de développement et il s’agit de “tangorpro” avec la puce Tensor G2 trouvée à l’intérieur de la ligne Pixel 7.

Un point sur la Pixel Tablet : plus de specs, de photos, d’infos sur la version “pro” – 🧵 pic.twitter.com/L3Vnj1Jir2 – Kuba Wojciechowski 🩷 (@Za_Raczke) 26 janvier 2023

Dans cet esprit, il y a de nouveaux détails supplémentaires à partager avec vous.

Ce nouveau rapport suggère que l’appareil “tangorpro” testé, qui devrait avoir la même conception et le même matériel global que cet ancien modèle “tangor” et dispose de 8 Go de RAM LPDDR5 et de 256 Go de stockage. Il a une résolution d’écran de 2560 × 1600 et un lecteur d’empreintes digitales latéral. Enfin, Google peut vendre deux stations d’accueil différentes pour la tablette Pixel, une avec un haut-parleur et une autre qui ne fait que la recharger. Nous allons tous modèle de haut-parleur, n’est-ce pas ?

D’accord, vous voulez voir l’appareil qui est testé en ce moment ? Ci-dessous, nous avons une nouvelle série d’images qui montrent l’avant et l’arrière de la tablette Pixel, l’écran “À propos de la tablette” avec le nom de code, et avec celui-ci attaché à la station d’accueil des haut-parleurs.

Je ne peux pas dire que quoi que ce soit à propos de la tablette Pixel ressemble à quelque chose d’extraordinaire, en dehors du fait qu’il s’agit d’une tablette qui se connecte, se transformant en un hub domestique intelligent quelque peu portable. Ce n’est même pas une idée originale (Lenovo l’a déjà fait), nous sommes simplement ravis que Google le fasse et cela agira comme un Google Nest Hub plutôt qu’un appareil Amazon Alexa. Avec Tensor G2 qui l’alimente, il devrait également bien fonctionner et tirer parti de toutes les améliorations récentes de la tablette Google sur Android.

Pour la plupart, nous attendons avec impatience que Google revienne aux tablettes. Ces anciennes tablettes Nexus étaient les meilleures.