La piste tordue de mobilier urbain d’Alex Chinneck illumine un nouveau coin de Bristol

Le sculpteur britannique, réputé pour ses œuvres défiant la gravité et ses illusions hallucinantes, vient de réaliser trois nouvelles installations publiques pour Assembly Bristol. Les œuvres d’art apportent une touche ludique à la nouvelle destination riveraine de la ville et sont également pratiques, agissant comme des lampadaires ludiques pour aider à éclairer la zone.

C’est ce que nous attendons de Chinneck : un art qui fusionne avec l’architecture, brouillant les frontières entre le familier et le fantastique. Mais cette fois avec un objectif définitif en tête.

Tout d’abord, fièrement assise à l’extérieur du « bâtiment A », qui abrite le hub sud-ouest de BT, se trouve une cabine téléphonique britannique rouge qui a été « essorée » par l’artiste, se tordant à 720 degrés. Cette pièce, intitulée Wring Ring, projette une icône familière sous une lumière inattendue, avec son cadre en métal rouge en spirale et ses fenêtres ondulant le long du motif déformé. La nuit, il brille de l’intérieur, ajoutant une touche théâtrale à l’œuvre d’art.





























Plus loin se trouvent deux paires de lampadaires noués. Moulé en métal avec des détails traditionnels, la première paire est élégamment nouée dans un grand nœud, tandis que la seconde s’entrelace dans une étreinte, ce qui amène l’artiste à les appeler First Kiss at Last Light. Ces lampadaires apportent une touche surprenante aux objets du quotidien, à la fois pratiques et sculpturaux, nous invitant à y regarder à deux fois.

Les sculptures rejoignent une autre des transformations emblématiques de Chinneck : une boîte aux lettres nouée sur Cheese Lane, marquant sa réouverture en tant que droit de passage public après 50 ans de fermeture. Situé devant le mur historique du port flottant de Bristol, ce trio de sculptures relie le centre-ville de Bristol à la gare de Temple Meads, alliant l’esthétique traditionnelle et le style moderne.

Chinneck est connu depuis longtemps pour « transformer le quotidien en extraordinaire », que ce soit à travers son illusion flottante de Covent Garden, la fonte des maisons ou l’ouverture des façades des bâtiments.







































Son travail nous invite à l’imagination, transformant le mobilier urbain en sculptures qui suscitent la conversation et évoquent l’émerveillement. « Je vois la sculpture comme la réinterprétation physique du monde matériel qui nous entoure », explique-t-il. « En introduisant des récits fictifs dans des scénarios familiers, j’essaie de rendre les situations quotidiennes aussi extraordinaires qu’elles peuvent l’être. »

Avec chaque projet, Chinneck trouve de nouvelles façons de transformer le paysage urbain, démontrant ainsi le pouvoir de l’art public. Ses installations à Bristol attireront à coup sûr les curieux, les charmant par leur design ludique et leur savoir-faire imaginatif.

Cette dernière entreprise rejoint son impressionnant portefeuille de sculptures publiques, qui comprend une fermeture éclair géante révélant la façade d’un immeuble à Milan et une route voûtée semblant suspendre une voiture en l’air le long de la Southbank de Londres.