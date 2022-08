La piste de Griner reprend au milieu d’une diplomatie intensifiée

La star de la WNBA et double médaillée d’or olympique doit revenir devant le tribunal mardi, un mois après le début du procès dans lequel elle risque 10 ans de prison si elle est reconnue coupable. Au fur et à mesure que le procès progressait, l’administration Biden a été confrontée à une augmentation des appels à l’action pour obtenir sa libération.

MOSCOU – Depuis la dernière comparution de Brittney Griner dans son procès pour possession de cannabis, la question de son sort est passée d’une salle d’audience minuscule et exiguë à la périphérie de Moscou au plus haut niveau de la diplomatie russo-américaine.

L’appel Lavrov-Blinken était également le contact connu au plus haut niveau entre Washington et Moscou depuis que la Russie a envoyé des troupes en Ukraine il y a plus de cinq mois. La sensibilisation directe risque de saper un message essentiel aux alliés américains selon lequel l’isolement de la Russie pourrait forcer le retrait éventuel des troupes d’Ukraine.

Pour renforcer son dossier, ses avocats de la défense ont appelé des témoins de moralité de son équipe russe, UMMC Ekaterinburg, et ont présenté des témoignages de médecins selon lesquels on lui avait prescrit du cannabis comme traitement contre la douleur. Le traitement au cannabis médical n’est pas légal en Russie.

“Compte tenu de l’engagement public très fort de l’administration à faire sortir Whelan et Griner, (la Russie) voudra peut-être laisser cela se dérouler un peu plus longtemps et essayer d’obtenir plus d’obtenir plus de concessions de l’administration.” il a dit. “Ils peuvent imposer des sanctions très importantes comme moyen de maximiser leur influence dans les négociations à venir.”