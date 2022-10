La piste de F1 du Vietnam abandonnée alors que les espoirs s’estompent pour le premier Grand Prix

Clôturé au public et parsemé de déchets plastiques, le circuit de course automobile de Hanoï est en grande partie abandonné alors que l’espoir s’estompe que la capitale du Vietnam accueillera un jour un grand prix de Formule 1.

La ville devait faire ses débuts en F1 en 2020, mais le premier Grand Prix du Vietnam a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19, et Hanoi n’est plus apparue sur le calendrier des courses depuis.

Maintenant, les tribunes des spectateurs ont été supprimées et la majeure partie du circuit est vide – à l’exception de quelques cyclistes amateurs qui se faufilent, attirés par l’espace ouvert de la ville encombrée de circulation.

Ils courent devant l’herbe jaunissante, les mauvaises herbes et les déchets soufflés par le vent, mais la piste elle-même semble comme neuve, avec «Vietnam» toujours clairement visible là où il a été peint sur le tarmac.

À l’extérieur de la clôture métallique environnante, les motos omniprésentes de Hanoï ont déjà récupéré les routes autrefois désignées pour faire partie de la piste de 5,6 kilomètres (3,5 milles).

Avenir sombre

Le Vietnam a signé un accord de 10 ans avec la Formule 1 en 2018, pariant que le glamour du sport pourrait remodeler l’image guindée de Hanoï et refléter le décollage économique du pays.

Coûtant au Vietnam 60 millions de dollars par an, les frais devaient être intégralement pris en charge par le plus grand conglomérat privé du pays, VinGroup, qui espérait éblouir avec une course nocturne.

Mais après l’annulation de 2020, la course a été supprimée du calendrier mondial 2021 lorsque le maire de la ville, Nguyen Duc Chung, un grand partisan du grand prix, a été arrêté.

Chung a été condamné à 10 ans de prison pour corruption.

“Sans Chung, l’avenir de la course à Hanoï est sombre”, confiait à l’AFP une source proche de la course sous couvert d’anonymat en 2020.

Les médias d’État ont déclaré que les autorités de la ville en juin de l’année dernière avaient exclu l’organisation de la course entre 2022 et 2029.

Les autorités ont toutefois refusé de confirmer la nouvelle à l’AFP.

Hanoï était de nouveau absent du calendrier des courses 2023 annoncé le mois dernier.

Deux ans et demi après que la première course aurait dû avoir lieu, il y a toujours de la déception parmi la petite mais croissante fanbase de F1 du pays.

“Cela aurait été ma première opportunité de voir les pilotes, les voitures de F1, les équipes de course dans la vraie vie… et je voulais ressentir ce que c’était que de s’asseoir à côté d’un circuit de F1”, a déclaré Bui Viet, 23 ans. Giang.

“Je suis désolé que cela n’arrive pas. J’espère qu’il pourra être organisé à nouveau à l’avenir.

