La piscine Riordan de 6,7 millions de dollars à Ottawa devrait ouvrir le week-end du Memorial Day – Shaw Local

L’étudiante d’Ottawa Lucy Cooper a eu une occasion unique mardi soir : elle a pu annoncer la nouvelle à la communauté que la piscine Riordan rénovée ouvrira provisoirement pour le Memorial Day.

Cooper a fait l’annonce au nom de la commissaire Marla Pearson lors de la journée des enfants du club Kiwanis d’Ottawa lors de la réunion du conseil de mardi. L’événement annuel permet aux étudiants d’Ottawa Shepherd et de l’Académie Marquette de s’asseoir avec les membres du conseil lors de la réunion du conseil.

La réunion de mardi s’est avérée justement avoir la bonne nouvelle pour Cooper à partager.

Elle a également énuméré les commodités qui seront en place pour le projet de 6,7 millions de dollars. La construction comprendra une installation de préparation des baigneurs de 5 700 pieds carrés avec des bureaux, des vestiaires, des vestiaires familiaux privés et des toilettes publiques avec douches ainsi qu’une piscine de 9 500 pieds carrés.

La piscine comprend une entrée à profondeur zéro, une piscine de compétition à six couloirs de 75 pieds et une zone de plongée avec trois stands de plongée.

Les plans prévoient également un abri couvert avec des tables de pique-nique, des distributeurs automatiques et des tables avec parasols.

La ville d’Ottawa a accordé 6 714 670 $ à Vissering Construction of Streator en septembre, plus d’un an après avoir décidé qu’il était préférable d’aller de l’avant avec une nouvelle piscine en raison du coût d’entretien de l’ancienne.

La piscine Riordan maintenant démolie a été construite à l’origine en 1966 et approchait de la fin de sa durée de vie prévue de 50 ans. Lorsque des discussions sur le financement des réparations ont eu lieu en septembre 2021, la ville a été citée 550 000 $ en réparations pour ouvrir cette saison avec 1,2 million de dollars supplémentaires nécessaires au cours des cinq prochaines années.