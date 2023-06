La piscine Riordan à Ottawa ouvrira lundi – Shaw Local

Des travailleurs remplissent la piscine Riordan le mardi 13 juin 2023 à Ottawa. La piscine ouvrira lundi 19 juin au public. La construction de la piscine de 6,7 millions de dollars a commencé en septembre 2022. L’installation comprend une piscine de 9 700 pieds carrés, avec une entrée à zéro pied, six couloirs de compétition de 70 pieds et trois stands de plongeon, plus un bâtiment de 5 700 pieds carrés contenant des vestiaires familiaux privés. chambres, vestiaires, douches, toilettes et bureaux. Il y aura un abri avec des tables de pique-nique, des distributeurs automatiques et des tables pour parasols. (Scott Anderson)