La piscine la plus profonde du monde ‘Deep Dive Dubai’ est tout droit sortie d’un film de science-fiction

Dubaï a ajouté une autre raison de visiter le pays, car la nouvelle piscine la plus profonde nommée « Deep Dive Dubai » a ouvert ses portes dans le quartier de Nad Al Sheba à Dubaï. La piscine Deep Dive a réussi à attirer l’attention des records du Guinness Book of World. Selon World Records, la piscine est construite dans une structure en béton comprenant un puits circulaire construit avec une profondeur de 60,02 mètres. La piscine peut contenir 14 millions de litres d’eau, ce qui équivaut à six piscines olympiques.

Aussi, au fond, il y a une boutique de plongée, une boutique de cadeaux et un restaurant de 80 places qui sera ouvert au public.

Dans un tweet partagé par Mohammed Bi Rashid Al Maktoum, le vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis a déclaré : « Un monde entier vous attend à Deep Dive Dubai, la piscine la plus profonde du monde, avec une profondeur de 60 mètres (196 pieds).

Dans un compte Instagram officiel du Deep Dive Dubai, la légende disait : « Bienvenue dans la piscine la plus profonde du monde pour la plongée, au 29 juin 2021. Avec une profondeur de 60,02 m, Deep Dive Dubai est un fier détenteur du Guinness World Records. «

Depuis qu’elle a été officiellement partagée en ligne, de nombreux internautes ont exprimé leur envie de visiter la piscine.

Wow, c’est incroyable et intéressant. — Elizabeth Tafesse Bekele Beshah (@elizabethTafess) 8 juillet 2021

Tellement incroyable❤❤❤ – Rosario Romero (@romero1165) 7 juillet 2021

Un jour, je pourrai visiter et essayer ça انشاء الله— Reyzan Shali, MD (@ReyzanShali) 7 juillet 2021

Entre autres caractéristiques, l’eau circule toutes les six heures à travers la roche volcanique siliceuse, la technologie de filtrage développée par la NASA, et le rayonnement UV est le système de filtrage le plus rapide de la région.

L’une des autres attractions de Dubaï à faire sensation est le gratte-ciel ‘The Address Beach Resort’ qui est la piscine extérieure la plus haute d’un bâtiment à 964,2 pieds de haut, un autre détenteur du record du monde Guinness.

Plus tôt, une piscine de plongée profonde nommée Deepspot en Pologne a remporté le titre de structure la plus profonde du monde, a rapporté l’AFP.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici