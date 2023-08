La piscine de Vernon devrait fermer ses portes chaque année

Le Centre Aquatique de Vernon fermera bientôt ses portes pour entretien annuel.

Greater Vernon Recreation fermera l’installation située au 3310 37th Ave., du lundi 28 août au 17 septembre.

L’arrêt annuel offre la possibilité d’effectuer une maintenance préventive et des réparations sur les systèmes qui ne peuvent pas être entretenus pendant que l’installation est ouverte au public.

Les travaux comprendront, entre autres projets, la réparation de la tour du toboggan aquatique et l’entretien du système UV de la piscine.

Les évacués du centre de l’Okanagan ayant été transférés à Vernon au milieu des incendies de forêt au sud, un plan est en place pour remplacer la valeur récréative du centre aquatique pendant la fermeture.

« Durant la réponse aux incendies de forêt dans le centre de l’Okanagan, Vernon a été une communauté d’accueil pour les évacués des régions voisines, ce qui signifie que nous savons que nous avons actuellement un certain nombre de nouvelles personnes dans la communauté qui pourraient avoir des enfants et qui recherchent des activités à faire. », a déclaré Jason Blood, directeur des services de loisirs.

« En raison de cette situation inattendue, nous comprenons que l’arrêt pour maintenance du centre aquatique puisse créer une lacune dans les activités intérieures adaptées aux enfants pour ces familles. Par conséquent, nous étudions des options temporaires pour offrir des activités adaptées aux enfants dans nos gymnases pendant la fermeture, à la lumière des circonstances. Nous encourageons les résidents et les visiteurs à visiter régulièrement gvrec.ca au cours des prochaines semaines pour trouver des mises à jour sur la programmation et les services.

Le bureau du Centre récréatif restera ouvert au public entre 8 h et 16 h, du lundi au vendredi.

Greater Vernon Recreation rappelle également aux résidents que le guide de vie active d’automne et d’hiver est disponible sur son site Web (et publié dans le numéro du 24 août du journal The Morning Star). L’inscription aux programmes d’automne est ouverte aux résidents du Grand Vernon à 7 h 30 le lundi 28 août. L’inscription pour toutes les autres régions commence à 7 h 30 le 1er septembre.

Brendan Shykora

LoisirsVernon